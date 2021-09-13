Комерційний рейс Пакистанських авіаліній приземлився в Кабулі

Пасажирський літак Пакистанських міжнародних авіаліній (PIA) приземлився в аеропорту Кабула, ставши першим комерційним рейсом PIA, який здійснив посадку в афганській столиці, відколи завершилася масштабна евакуація людей з Афганістану.

За даними AFP, на борту літака, що вилетів 13 вересня зі столиці Пакистану Ісламабада, близько 10 осіб.

Представник пакистанської державної авіакомпанії повідомив Reuters, що цей рейс доставить людей з Кабула в Ісламабад з діючими проїзними документами.

На вихідних представник PIA повідомив, що авіакомпанія планує відновити спеціальні чартерні рейси в і з Кабула, щоб допомогти евакуювати людей, які хочуть покинути Афганістан. Коли відновляться регулярні комерційні рейси в столицю і з неї невідомо.

PIA була однією з небагатьох компаній, які змогли літати після захоплення Кабула талібами 15 серпня.

Зафрахтований літак Qatar Airways, на якому 9 вересня вилетіли 200 людей з Кабула, став першим пасажирським лайнером, що вилетів з аеропорту афганської столиці після того, як «Талібан» захопив цей об’єкт із відходом 30 серпня останніх американських військових.

Офіційні особи PIA кажуть, що з 15 до 22 серпня компанія евакуювала щонайменше 1460 людей різних національностей. Але 22 серпня PIA «тимчасово призупинила» польоти між Кабулом та Ісламабадом через відсутність необхідного обладнання та «купи сміття» на злітно-посадковій смузі.

Кабульський аеропорт був серйозно пошкоджений під час евакуації понад 120 тисяч людей.