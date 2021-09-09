Після завершення терміну евакуації ще один літак з іноземцями вилетів з аеропорту Кабула – ЗМІ

Близько 200 людей, в тому числі громадяни США, покинули Кабул на борту літака Qatar Airways. Про це у четвер повідомляє низка західних ЗМІ.

За повідомленнями, це перший рейс, який забрав іноземців з афганської столиці після завершення евакуації під керівництвом США, що завершилася 30 серпня.

Повідомляється, що з аеропорту Кабула літак злетів близько 18:00 за місцевим часом 9 вересня.

Агенція Associated Press повідомиосіб з Катару, що серед пасажирів 100-150 американців.

Тим часом агентство Reuters з посиланням на офіційні джерела у столиці Катару Досі каже про 200 неафганців на борту.

Раніше повідомлялося, що рух «Талібан» дозволив 200 громадянам США та інших країн вилетіти чартером з аеропорту Кабула. Чи є серед цих людей ті, які застрягли в місті Мазар-е-Шариф на півночі країни, невідомо. Серед тих, хто чекав евакуації в Мазарі-Шаріфі, було 19 американців.

7 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що таліби повідомили Вашингтону, що «дозволять людям з проїзними документами вільно виїжджати».

Понад тиждень тому США завершили виведення військових із Афганістану після швидкого захоплення країни талібами.

Перед виведенням США та союзники по НАТО евакуювали десятки тисяч іноземців та афганців, яким загрожують репресії з боку талібів. Однак, за повідомленнями, залишилося понад 100 американців, а також десятки тисяч інших людей, які хотіли б виїхати.