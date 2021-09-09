«Талібан» дозволив 200 іноземцям виїхати з Афганістану

Рух «Талібан» дозволив 200 громадянам США та інших країн вилетіти чартерними рейсами з аеропорту Кабула. У необхідності дозволити такий виліт, який очікується пізніше 9 вересня, талібів переконав спеціальний представник США Залмай Халілзад, заявив Reuters неназваний високопосадовець на умовах анонімності.

Посадовець не зміг сказати, чи є серед цих людей ті, які застрягли в місті Мазар-е-Шариф на півночі країни. Серед тих, хто чекав евакуації в Мазарі-Шаріфі, було 19 американців.

7 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що таліби повідомили Вашингтону, що «дозволять людям з проїзними документами вільно виїжджати».

Понад тиждень тому США завершили виведення військових із Афганістану після швидкого захоплення країни талібами.

Перед виведенням США та союзники по НАТО евакуювали десятки тисяч іноземців та афганців, яким загрожують репресії з боку талібів. Однак, за повідомленнями, залишилося понад 100 американців, а також десятки тисяч інших людей, які хотіли б виїхати.