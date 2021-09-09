США вважають уряд талібів у Кабулі «перехідним кабінетом»

Сполучені Штати визначили як тимчасовий або перехідний кабінет очолюваний талібами афганський уряд у Кабулі.

«Ніхто в адміністрації, ані президент, ані будь-хто зі служби національної безпеки не став би стверджувати, що таліби дослухаються і поважають членів світової спільноти. Вони поки ніяк не переконали в цьому», ­ – заявила, кажучи про позицію адміністрації президента США Джо Байдена, речниця Білого дому Джен Псакі.

Раніше 8 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив після переважно віртуальної зустрічі з представниками керівництва Німеччини і ще близько 20 країн, що новий уряд Афганістану оцінюватимуть по його справах, і легітимність «ще треба заслужити».

Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ ФРН Гайко Маасом після прибуття на американську авіабазу Рамштайн у Німеччині. Цей об’єкт використовувався як пункт прийому рейсів із тисячами евакуйованих з Афганістану людей після захоплення там влади «Талібаном».

«Таліби чекають міжнародного визнання, але будь-яке визнання, будь-яку підтримку ще треба заслужити», – наголосив держсекретар США.

Таліби встановили контроль над Кабулом і майже всіма афганськими провінціями до середини серпня. Цьому передувало кілька місяців бойових перемог над афганськими урядовими силами після початку повного виведення з країни військ міжнародної коаліції на чолі зі США.

Склад нового уряду Афганістану таліби оголосили 7 вересня. У кабінеті, в якому немає жодної жінки, домінують давні бойовики «Талібану». Вони заявили, що мають намір повернути країну до суворих норм шаріату. Очолив структуру Мулла Мохаммад Хассан Ахунд, який перебуває в «чорному списку» ООН. Інший член кабінету Сіраджуддін Хаккані керує формуванням, внесеним США до списку терористичних організацій. Він також указаний у переліку розшукуваних ФБР осіб.

Президент Ашраф Гані, який утік з Афганістану під час наступу талібів, 8 вересня, виступив із новою заявою, попросивши вибачення у афганців за раптовий розвал уряду. Він знову відкинув твердження, що залишив Афганістан із мільйонами доларів у валізах. Гані також повторив, що на його екстреному від’їзді наполягали радники з безпеки, які попередили про ризик кровопролиття, якщо він залишиться в країні.