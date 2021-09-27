Суд пом’якшив Антоненку умови домашнього арешту

Шевченківський райсуд Києва 27 вересня ухвалив рішення про зміну умов запобіжного заходу обвинуваченому в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку. Суддя Оксана Голуб оголосила, про переведення Антоненка з цілодобового на нічний домашній арешт.

Антоненко не зможе залишати місце свого проживання з 23:00 по 6:00.

«Строк дії запобіжного заходу встановити у 2 місяці – по 27 листопада включно», – вказала суддя.

Журналіст Павло Шеремет, який на той час працював в інтернет-виданні «Українська правда», загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля, в якому він був, у центрі Києва.

У 2017 році слідчі назвали основною версією професійну діяльність Павла Шеремета як журналіста. А в 2019 році, після зміни влади в країні, – вже дестабілізацію ситуації в державі шляхом убивства відомої особи.

Справа перебуває в суді з вересня 2020 року. Підозрюваних троє: дитячий кардіохірург і волонтер Юлія Кузьменко, медсестра парашутно-десантного батальйону Яна Дугарь і ветеран АТО, військовослужбовець Андрій Антоненко. Всі вони заперечують причетність до вбивства. Кузьменко перебуває під нічним домашнім арештом, на Дугарь покладено особисті зобов’язання, Антоненко – під цілодобовим домашнім арештом.