Ще одна фігурантка «справи Шеремета» заявляє про переслідування

Підозрювана у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, лікарка та волонтерка Юлія Кузьменко заявляє про переслідування. Про це вона повідомила 18 серпня.

За словами Кузьменко, вона помітила випадки стеження після того, як про них повідомила інша фігурантка справи, військова медик Яна Дугарь.

«Ситуація неприємна – нас дійсно переслідують. Після випадків переслідування та спроб проникнути в приміщення проживання Яни я намагаюся уважно слідкувати, в тому числі і за автомобілями, які їздять поряд зі мною», – написала Кузьменко в своєму фейсбуці.

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Вона додала, що «у зв’язку зі своїми спостереженнями» заявляє про відсутність у себе суїцидальних настроїв чи проблем зі здоров’ям, гарний стан свого автомобіля і обережний стиль водіння.

«У випадку, якщо зненацька я починаю брати вину за вбивство Шеремета на себе – це брехня, прошу одразу розцінювати як голосне волання про негайну допомогу», – наостанок заявила Кузьменко.

Вона не уточнила, кого саме вважає причетним до переслідування. Національна поліція не повідомляла публічно, чи Юлія Кузьменко зверталася до неї з відповідною заявою.

Яна Дугарь 6 серпня заявила, що за нею ведеться спостереження. Водночас вона розповіла Радіо Свобода, що не зверталася до поліції через це, тому що «не бачила, як вони можуть захистити людей, але на собі відчула, як вміють фальсифікувати кримінальні справи».

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Журналіст Павло Шеремет, який на той час працював в інтернет-виданні «Українська правда», загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля, в якому він був, у центрі Києва.

У 2017 році слідчі назвали основною версією професійну діяльність Павла Шеремета як журналіста. А в 2019 році, після зміни влади в країні, – вже дестабілізацію ситуації в державі шляхом убивства відомої особи.

Справа перебуває в суді з вересня 2020 року. Підозрюваних троє: дитячий кардіохірург і волонтер Юлія Кузьменко, медсестра парашутно-десантного батальйону Яна Дугарь і ветеран АТО, військовослужбовець Андрій Антоненко. Всі вони заперечують причетність до вбивства. Кузьменко перебуває під нічним домашнім арештом, на Дугарь покладено особисті зобов’язання, Антоненко – під цілодобовим домашнім арештом.