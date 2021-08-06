Дугарь повідомила, чому не зверталася до правоохоронців через стеження

Обвинувачена в справі про вбивство Павла Шеремета Яна Дугарь підтвердила Радіо Свобода 6 серпня, що не зверталася до правоохоронних органів через імовірне стеження за собою. Вона пояснила, чому зробила такий вибір.

«Я не зверталася до правоохоронних органів, бо не бачила, як вони можуть захистити людей, але на собі відчула, як вміють фальсифікувати кримінальні справи», – відповіла Яна Дугарь на запит Радіо Свобода.

На запитання про те, кого вона вважає причетним до стеження, Дугарь вказала, що такі дії відбуваються «з боку тих, хто знає справжніх злочинців».

Про це ж вона писала і в тексті повідомлення у фейсбуці: «Є підстави вважати, що може бути тиск на нас трьох (обвинувачених у справі Шеремета – ред.) (з боку) тих, хто дійсно знає причетних до вбивства Шеремета, або має відношення до цього».

Раніше 6 серпня речниця Нацполіції Оксана Блищик на запит Радіо Свобода щодо того, чи зверталася Яна Дугарь до правоохоронців із приводу імовірного стеження, сказала, що їй про таке звернення нічого не відомо.

Удень 6 серпня Яна Дугарь заявила, що за нею ведеться спостереження. У фейсбуці вона вказала на обставини, які її непокоять з огляду на загибель у Києві голови «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова.

Яна Дугарь припускає, що на неї намагаються тиснути психологічно, і заявляє: «У мене немає депресії! Немає думок про самогубство - я люблю життя, і маю великі плани на майбутнє! Психологічний стан – у нормі!»

Журналіст Павло Шеремет, який на той час працював в інтернет-виданні «Українська правда», загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля, в якому він був, у центрі Києва.

У 2017 році слідчі назвали основною версією професійну діяльність Павла Шеремета як журналіста. А в 2019 році, після зміни влади в країні, – вже дестабілізацію ситуації в державі шляхом убивства відомої особи.

Справа перебуває в суді з вересня 2020 року. Підозрюваних троє: дитячий кардіохірург і волонтер Юлія Кузьменко, медсестра парашутно-десантного батальйону Яна Дугарь і ветеран АТО, військовослужбовець Андрій Антоненко. Всі вони заперечують причетність до вбивства.

4 січня 2021 року було публічно оприлюднено записи розмов ексочільника білоруського КДБ Вадима Зайцева. Там він каже, що необхідно зробити «якусь закладку» і таким чином убити Шеремета. Адже Шеремет, народжений у Білорусі і до 2010 року громадянин цієї країни (поки білоруська влада не позбавила його громадянства), до кінця життя виступав і як журналіст, різко опозиційний до влади Білорусі. Записи, опубліковані виданням EUobserver, датовані 2012 роком.

Незабаром після того слідство допитало колишнього заступника командира спеціального підрозділу МВС Білорусі «Алмаз» щодо цих записів.

Утім, ключовою версією «білоруський слід» не став. У МВС заявили, що не бачать підстав, щоб зняти звинувачення з Антоненка, Кузьменко і Дугарь, бо записи нібито підтверджують версію слідства. Захисники Антоненка назвали цю заяву дезінформацією і звернули увагу, що «у справі відсутні будь-які навіть віддалені натяки на зв’язок обвинувачених із будь-якими спецслужбами».