Учасники мітингу встановили транспарант зі своїми вимогами, і порівняльні картоні силуети. Учасники акції вимагали провести внутрішнє розслідування в Національній поліції та покарати відповідальних за фальсифікацію справи, а також - передати справу іншим органам досудового розслідування. В кінці акції запалили фаєри. Акція пройшла мирно. Білоруський, російський та український журналіст, виконавчий директор «Української правди», ведучий радіостанції «Вести» Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року від вибуху автомобіля в центрі Києва. Імена підозрюваних в організації та вбивстві білоруського журналіста були оголошені 12 грудня 2019 року на брифінгу Національної поліції України. На наступний день після брифінгу всіх трьох підозрюваних затримали. Це: Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко, Яна Дугарь. Справа щодо організаторів, замовників та механізмів скоєння злочину була виділена в окрему у червні 2020 року. Вона все ще розслідується. (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»)



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