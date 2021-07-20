Оцінювати «якість слідства» у справі Шеремета можна буде після вироку суду – Монастирський

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський прокоментував справу про вбивство Павла Шеремета. Пресслужба МВС оприлюднила його заяву 20 липня, у роковини загибелі журналіста.

Монастирський вказав на те, що справа проти Андрія Антоненка, Яни Дугарь і Юлії Кузьменко наразі перебуває в суді. Він закликав «дочекатися рішення суду».

«Саме від двох суддів та трьох присяжних, які відібрані стороною обвинувачення і стороною захисту, залежить доля трьох підозрюваних у загибелі Павла Шеремета. Тільки після оголошення вироку суду можна буде робити висновки щодо якості та професіоналізму слідства», – заявив міністр.

Головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва розповіла Радіо Свобода 20 липня, що безуспішно намалась домовитись із новим керівництвом МВС про інтерв’ю, але відомство вирішило не коментувати поки цю справу.

Журналіст Павло Шеремет, який на той час працював в інтернет-виданні «Українська правда», загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля, в якому він був, у центрі Києва.

У 2017 році слідчі назвали основною версією професійну діяльність Павла Шеремета як журналіста. А в 2019 році, після зміни влади в країні, – вже дестабілізацію ситуації в державі шляхом убивства відомої особи.

Справа перебуває в суді з вересня 2020 року. Підозрюваних троє: дитячий кардіохірург і волонтер Юлія Кузьменко, медсестра парашутно-десантного батальйону Яна Дугарь і ветеран АТО, військовослужбовець Андрій Антоненко. Всі вони заперечують причетність до вбивства.

4 січня 2021 року було публічно оприлюднено записи розмов ексочільника білоруського КДБ Вадима Зайцева. Там він каже, що необхідно зробити «якусь закладку» і таким чином убити Шеремета. Адже Шеремет, народжений у Білорусі і до 2010 року громадянин цієї країни (поки білоруська влада не позбавила його громадянства), до кінця життя виступав і як журналіст, різко опозиційний до влади Білорусі. Записи, опубліковані виданням EUobserver, датовані 2012 роком.

Незабаром після того слідство допитало колишнього заступника командира спеціального підрозділу МВС Білорусі «Алмаз» щодо цих записів.

Утім, ключовою версією «білоруський слід» не став. У МВС заявили, що не бачать підстав, щоб зняти звинувачення з Антоненка, Кузьменко і Дугарь, бо записи нібито підтверджують версію слідства. Захисники Антоненка назвали цю заяву дезінформацією і звернули увагу, що «у справі відсутні будь-які навіть віддалені натяки на зв’язок обвинувачених із будь-якими спецслужбами».