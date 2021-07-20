«Зараз особливо бракує голосу Павла». Київ вшановує пам’ять Шеремета, журналіста, якого вбили п’ять років тому

У Києві на перетині вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького, де п’ять років тому помер журналіст Павло Шеремет, 20 липня вшанували його пам’ять, повідомляє Білоруська редакція Радіо Свобода.

Кілька десятків журналістів, представників громадського сектору, адвокатів та бізнесменів прийшли з квітами до пам’ятника, встановленого рік тому біля місця вбивства Павла Шеремета. До пам’ятника був прикріплений великий фотопортрет Павла з написом «Політичні справи Павла Шеремета».

За словами головного редактора «Української правди» Севгіль Мусаєвої, напередодні чергової річниці вбивства колеги Павла Шеремета вони хотіли зустрітися з представниками Міністерства внутрішніх справ України, щоб дізнатись про слідство.

«Я дуже сподіваюся, що незабаром я зможу зустрітися (з новим міністром внутрішніх справ Дзянісом Манастирським) і поговорити про стан справ і те, що відбувається. Ми хотіли зустрітися напередодні, але позиція МВС така, що вони не хочуть коментувати справу, оскільки вважають, що це вплине на рішення суду», – сказала Севгіль Мусаєва.

У свою чергу журналіст видання Роман Кравець зазначив, що очікує, що правоохоронні органи, які розслідують справу про вбивство Павла Шеремета, пояснять останню заяву президента України Володимира Зеленського про «Імовірність причетності під час тієї каденції тих чи інших особ».

«Я хочу, щоб наші правоохоронці, наш президент, почали пояснювати, що мав на увазі Володимир Зеленський, бо тут є певні сигнали. Давайте розплутаємо цей клубок», – сказав Раман Кравець.

Українська журналістка Наталія Гуменюк, яка очолювала недержавне Громадське телебачення до 2019 року, вважає Павла Шеремета колегою, який «горів своєю професією та роботою».

«Дуже боляче, особливо зараз, коли ти розумієш, що Павло не дожив до того, що зараз відбувається в Білорусі. Я завжди думаю, що було б, якби Павло був тут зараз... Я думаю, це було б надзвичайно важливо сьогодні. І коли наближається рік початку протестів у Білорусі, з усіма репресіями, що там відбуваються – з арештами, захопленнями, я розумію, що голосу Павла зараз надзвичайно бракує в Білорусі. І це велика трагедія не тільки для нас, але і для його народу», – сказала Наталя Гуменюк.

Голова Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков, який є почесним головою Всеукраїнського союзу білорусів, був другом Павла Шеремета.

«Ми познайомились, коли нам було за 40. Усі кажуть, що такого віку дружби не буває. Буває. Де б він не був, він завжди був душею компанії. Навколо нього завжди збиралися люди, цікаві люди. Мені дуже сподобалося те, що він був дуже сміливим і професійним, і як журналіст, завжди заходив у суть справи», – сказав Геннадій Чижиков.

За його словами, Павло Шеремет казав, що хоче зробити так, щоб молодь не боялася. «Його нам тепер не вистачає. Бо такі люди – особливі».

Білоруський, російський та український журналіст, виконавчий директор «Української правди», ведучий радіостанції «Вести» Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року від вибуху автомобіля в центрі Києва.

Імена підозрюваних в організації та вбивстві білоруського журналіста були оголошені 12 грудня 2019 року на брифінгу Національної поліції України. На наступний день після брифінгу всіх трьох підозрюваних затримали:

Андрій Антоненко. Музикант, волонтер, працівник Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. У квітні цього року він був звільнений під домашній арешт після відбуття 505 днів у СІЗО.

Юлія Кузьменко. Хірург-кардіолог, військовий лікар, працювала у зоні проведення антитерористичної операції на сході України. Випущена під домашній арешт у серпні 2020 року, вона провела більше 7 місяців у в'язниці.

Яна Дугарь. Військова медсестра. З самого початку її тримали під нічним домашнім арештом, а минулого року суд зняв з неї електронний браслет (допомагає дистанційно відстежувати всі переміщення особи, щодо якої відбувається слідство). Всі троє заперечують причетність до вбивства. З 2020 року їхню справу розглядає суд.

Справа щодо організаторів, замовників та механізмів скоєння злочину була виділена в окрему у червні 2020 року. Вона все ще розслідується.