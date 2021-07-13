5 причин запам'ятати Авакова на посаді глави МВС

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков перебував на цій посаді довше за усіх своїх попередників. Тепер, як заявила пресслужба МВС, він подав заяву про відставку. Заяву ще має розглянути Верховна Рада. Тим часом вже є можливість підбивати підсумки та пригадати найбільш резонансні моменти роботи Авакова на чолі Міністерства внутрішніх справ.

Міністр – рекордсмен

Арсенові Авакову не можна відмовити у вмінні втримуватися при владі. За всю новітню історію незалежної України він найдовше за всіх попередників очолював МВС – понад 6 років, від 27 лютого 2014 року.

Крім того, під час президенства Віктора Ющенка Аваков 5 років очолював Харківську обласну державну адміністрацію – від лютого 2005 року до лютого 2010 року.

Запуск Національної поліції

На посаді глави МВС України запустив у роботу Національну поліцію у 2015 році, яка прийшла на зміну Міліції. Найглибшого реформування зазнала патрульна служба, була розформована Дорожня автомобільна інспекція.

Втім критики відзначають, що в структурі відомства залишилося багато старих міліцейських кадрів, як не змінилося і багато принципів організації роботи поліції, що дає причини говрити про можливий провал реформи.

Рюкзаки Авакова

Корупційний скандал довкола Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова та його сина Олександра Авакова.

2015 року МВС уклало договори з приватними підприємствами про закупівлю 6 тисяч рюкзаків вартістю 16,59 мійльйона гривень. Згодом у ЗМІ з’явилися повідомлення, що рюкзаки придбано за завищеними цінами через підприємства, підконтрольні родині Арсена Авакова.

В липні 2015 року Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження за цією справою. Від квітня 2016-го ГПУ передала справу Національному антикорупційному бюро України (НАБУ).

У лютому 2016 року з'явилося відео з прихованої камери, на якому особа схожа на Олександра Авакова, сина Міністра внутрішніх справ, імовірно, домовлявся з екс-заступником голови МВС Сергієм Чеботарем про постачання рюкзаків для підрозділів міністерства.

Журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») зауважують, що такий інформаційний «злив» був імовірним у контексті тогочасного політичного протистояння між командами Президента та прем'єра, тому відео, імовірно, є справжнім.

4 квітня 2018 року НАБУ повідомило про завершення розслідування.

12 липня того ж року керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив, що САП закрила справу, в якій фігурували Олександр Аваков та Сергій Чеботар.

30 серпня 2018-го Солом'янський суд Києва повернув Центру протидії корупції скаргу на закриття «справи рюкзаків».

Справа Шеремета

Павло Шеремет – відомий журналіст – загинув 20 липня 2016 року в центрі Києва в наслідок підриву автомобіля, яким він керував.

За розслідування справи взялася Національна поліція.

12 грудня 2019 року Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугарь і ветерану АТО Андрію Антоненку.

Арешти викликали широкий резонанс, саме через особи підозрюваних, які усі виявилися пов'язаними протидією військовій агресії Росії.

У вересні 2020 року обвинувальний акт у справі спрямували до Печерського районного суду Києва.

Яну Дугарь звільнили з-під варти у травні 2020 року. У серпні того ж року, відпустили з-під варти під цілодобовий домашній арешт Юлію Кузьменко. Андрія Антоненка звільнили із СІЗО під цілодобовий домашній арешт у квітні квітня 2021 року.

Вбивство Павла Шеремета лишається нерозкритим.

Мова Авакова

У березні 2021 року Армена Аваков заявив, що в Україні повинні використовувати «нашу» російську мову для контрпропаганди.

«Ми повинні вітати розвиток нашої російської мови, якою розмовляють мільйони українців, і давати їй можливість вільно розвиватися», – заяявив Аваков на свій сторінці у фейсбуці.

Себе міністр назвав «російськомовним українським націоналістом».

Він також звернувся до пропагандистів «руского міра» і додав, що у них немає монополії на російську мову.

Арсен Аваков лишається одним з міністрів уряду України, хто так і не опанував української мови у повній мірі.