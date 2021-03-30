«Я російськомовний український націоналіст»: Аваков виступив за розвиток «нашої російської мови»

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав себе «російськомовним українським націоналістом» і виступив за розвиток російської мови та створення якісного російськомовного проукраїнського телеканалу.

«Я, російськомовний український націоналіст, впевнений, що ми повинні вітати розвиток нашої російської мови, якою розмовляють мільйони українців, і давати їй можливість вільно розвиватися. Безсумнівно, державною може бути тільки українська мова як мова суб’єктної, суверенної країни. Однак російська, кримськотатарська, румунська, угорська, болгарська та інші мови, які живуть в Україні, мови спілкування і культури, сімейної спадщини, частина багатої української культурної аури. Ці мови також належать українцям. Більш того, в умовах підлої гібридної війни, розв’язаної проти України путінським режимом, в якій така велика пропагандистська складова, ми не тільки можемо, але і зобов’язані використовувати російську мову для контрпропаганди», – написав Аваков у фейсбуці.

Очільник МВС також риторично запитав: «Чому ми, українці, повинні відмовлятися від мови Гоголя, Квітки-Основ’яненка, Шевченка, Носова, Зощенка, Булгакова, Віктора Некрасова і сотень інших прекрасних українських російськомовних письменників?».

«Для багатьох, які розуміють російською мовою, важливо мати можливість отримувати чесну, а не путінську інформацію своєю мовою. Необхідно створити якісний російськомовний український і проукраїнський телеканал, який міг би переломити пропагандистську монополію РФ на міжнародному інформаційному ринку», – додав Аваков.

Посадовець зробив відповідний допис на своїй Facebook-сторінці російською мовою.

Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року, зобов’язує посадовців володіти державною мовою та використовувати її при виконанні службових обов’язків.

Крім того, кандидати на чиновницькі крісла складатимуть іспит на знання української. Саме це, для окремих категорій держслужби, передбачає стаття закону про функціонування державної мови, яка набрала чинності в січні – складання іспиту з української мови. Насамперед нововведення стосуватиметься претендентів на посади міських голів, міністрів, голів адміністрацій, керівників держпідприємств та прокуратур. Не складатимуть іспиту на знання мови кандидати в депутати.

Також закон визначає, що публічне приниження чи зневажання української мови може стати підставою для притягнення до юридичної відповідальності. Крім того, передбачено покарання за навмисне спотворення української мови в офіційних документах і текстах, а також за створення перешкод та обмежень в її застосуванні. Також у законі йдеться, що його дія не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів.

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