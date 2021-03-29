«Дрібна інформаційна провокація»: Ткаченко про «Россотрудничество» і «російсько-українського поета Шевченка»

Міністр культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко назвав «дрібною інформаційною провокацією» заяви «Россотрудничества» про «російсько-українського поета Шевченка».

«Це черговий приклад спроби привласнення заслуг українців та інших національностей. Класичні імперські звички кремлівців. Сподіваюсь, РНБО розгляне питання діяльності філії «Россотрудничества» на території України найближчим часом», – написав міністр на сторінці у Telegram.

Міністр додав, що «філія держагенції «Россотрудничество» та її так званий російський центр науки та культури під маскою культурного та наукового співробітництва займаються розповсюдженням російських наративів та пропаганди по усьому світу».

Російський центр культури й науки спільно із російською агенцією «Россотрудничество», визнаною Європейським парламентом у 2016 році як пропагандистська, анонсували 9 березня захід: «Підбиття підсумків Міжнародного творчого конкурсу сучасних поетів в день пам’яті російсько-українського поета Тараса Шевченка».

На цей анонс звернув увагу заступник віцепрезидента Світового конгресу українців у Південній та Західній Європі Павло Садоха, оприлюднивши у фейсбуці відкритий лист до президента України та РНБО, в якому закликав «розглянути питання заборони в Україні функціонування осередків російської пропаганди і дезінформації «Россотрудничество».

РНБО, відповідаючи на запит Радіо Свобода, розповіла, що розгляне питання припинення Російським центром науки і культури роботи в Києві, якщо надійде відповідне подання від «президента України або іншого суб’єкта законодавчої ініціативи».

29 березня МЗС України у відповідь на запит Радіо Свобода заявило, що заперечує будь-які російські наративи стосовно Тараса Шевченка».

Представництво в Україні Федерального агентства у справах Співдружності незалежних держав, співвітчизників, які проживають за кордоном, і з міжнародної гуманітарної співпраці (Россотрудничество) працює в Києві з 2007 року. Громадські активісти, націоналістичні і праворадикальні організації неодноразово заявляли про необхідність закриття цього відділення державної російської агенції.