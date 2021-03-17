Офіс омбудсмена: за 2 місяці на порушення закону про мову скаржились близько тисячі разів

За два місяці на адресу уповноваженого з захисту державної мови надійшло 944 повідомлення від громадян про порушення мовного законодавства, повідомила у середу пресслужба мовного омбудсмена.

«За два місяці дії статті 30 мовного закону (з 16 січня по 16 березня 2021 року) на адресу Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 944 повідомлення від громадян України щодо захисту прав на отримання інформації та послуг державною мовою, усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою. Найбільше повідомлень, звернень та скарг надійшло з Києва та Київської області (368). Із Львівської області надійшло 88 звернень, які стосуються переважно порушень в інших регіонах України (про порушення у Львівській області – 3), із Харківської – 74, Одеської – 38, Дніпропетровської – 35, Чернігівської - 32, Запорізької та Полтавської – по 19, Вінницької – 10», – йдеться в повідомленні.

За даними офісу омбудсмена, більшість (382) звернень стосується відсутності української версії веб-сайтів про надання послуг інтернет магазинів, частина сайтів за замовчуванням має недержавну мову.

«211 звернень громадян стосуються порушення їхніх прав у сфері обслуговування (надання послуг здійснювалося недержавною мовою як у окремих магазинах, так і у магазинах великих торговельних мереж, супермаркетах, закладах громадського харчування, банківських установах, салонах краси, перукарнях, ветеринарних клініках). Продовжує зростати кількість звернень щодо порушення мовного законодавства в органах місцевого самоврядування. Щодо використання недержавної мови депутатами місцевих рад надійшло 48 повідомлень громадян», – вказує канцелярія мовного омбудсмена.

Із 16 січня 2021 року, відповідно до статті 30 закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги державною мовою. Лише на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою. Штраф за систематичні порушення закону становить від 5100 до 6800 гривень.