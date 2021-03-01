У НПУ Драгоманова заявили, що викладачка Більченко порушує законодавство України

Викладачку Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенію Більченко відсторонили від виконання навчальних обов’язків до завершення діяльності робочої комісії, керівництво навчального закладу звинувачує її у порушенні закону про мову. Про це повідомили в університеті у відповідь на запит Радіо Свобода.

«На цей момент Євгенія Більченко відсторонена від виконання навчальних обов’язків до завершення діяльності робочої комісії. Після завершення діяльності робочої комісії за результатами обговорення та розгляду відбудеться засідання Вченої ради університету, де буде проведено слухання з цього питання та прийнято відповідне рішення», – йдеться у відповіді на запит.

В університеті зазначили, що комісія з аналізу лекцій, які прочитала Більченко під час дистанційного навчання, встановила, що у матеріалах були помилки.

«У проаналізованих лекціях наявні помилки, які ставлять під сумнів володіння професором Євгенією Більченко необхідними для професора знаннями, наприклад: нібито в Стародавньому Єгипті вирощувалася кукурудза, робилися хірургічні операції та писалися трактати з хірургії (особливо дивним є твердження, що єгиптяни робили операції на серці); були винайдені шахи; гіксоси були не семітським племенем, а негроїдами, заснували не 15-ту, а 25-ту династію; у Візантії не було жанру історичних хронік та не було творів у жанрі героїчного епосу; фашизм був породженням Французької революції; Освенцим породжено лібералізмом доби Просвітництва, основою єгипетських пірамід був трикутник тощо», – розповіли в НПУ Драгоманова.

В університеті заявили, що Більченко порушує законодавство України, оскільки значна частина лекцій для студентів, оприлюднена на її YouTube-каналі, була російською мовою.

«Членами комісії також відзначено факти словесного паплюження колег-культурологів, образи гідності колег та ідейних опонентів, використання мови ненависті професором Євгенією Більченко під час лекцій для студентів», – додали в НПУ Драгоманова.

19 лютого Більченко прокоментувала позицію університету у фейсбук.

«Виявляється, мої колеги назбирали «компромат» у вигляді абсолютно абсурдних претензій до наукової чистоти моїх лекцій, які я спростувала в пості «Спростування» за першоджерелами. Я такого сорому давно не бачила: для їх же репутації можна було не робити цих зауважень. Тому що з’ясувалося, що наукові мужі НПУ не читали Адорно і не знають, що таке єгипетський трикутник. На цьому вони не зупинилися і вирішили поставити мені порушення закону про мову на підставі лекцій, які я читала в Ютубі до скорботної дати 16 січня 2021 року не тільки для студентів, а й для широкого міжнародного товариства. Тобто, для вас, друзі. Так університет Драгоманова дякує за розширення зв’язків. У мене немає слів», – написала Більченко.

Викладачка додала, що не збирається звільнятися за власним бажанням та у разі звільнення звертатиметься до суду.

Раніше, у МОН заявили, що не мають повноважень ухвалювати рішення щодо працевлаштування чи звільнення викладачів вищих навчальних закладів.

Напередодні голова Первинної профспілкової організації працівників Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова професор Іван Горбачук оприлюднив звернення, в якому засудив висловлювання викладачки кафедри культурології та філософської антропології університету Євгенії Більченко щодо закону про забезпечення функціонування української мови як державної.

Приводом, зокрема, став допис Більченко, в якому вона називала закон про забезпечення функціонування української мови як державної «лімфовузлом на тілі онкохворої американської колонії».

Крім того, у мережі поширилися уривки виступів Більченко, на якому вона заявляє про «неонацизм» в Україні, а також називає війну Росії проти України «братньою».

Студентська спільнота факультету української філології та літературної творчості імені А. Малишка НПУ імені Драгоманова засудила позицію викладачки. Студенти, зокрема, закликали керівництво університету «відреагувати на ситуацію».