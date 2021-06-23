Більшість українців негативно оцінюють роботу керівників правоохоронних органів – опитування

Більшість українців негативно оцінюють роботу керівників правоохоронних органів, свідчать результати соціологічного опитування Фонду демократичних ініціатив імені Ілька Кучеріва.

«Найкращу позитивну динаміку показала оцінка громадянами дій директора НАБУ Артема Ситника. З липня 2020 року баланс оцінки зріс із -41 відсотка до -35 відсотків. Поліпшилася оцінка й дій міністра внутрішніх справ Арсена Авакова: баланс змінився із -52 відсотків до -48 відсотків. Проте Аваков лишається керівником із найгіршою оцінкою серед інших очільників правоохоронних органів», – йдеться в результатах дослідження.

За даними опитування, баланс довіри до всіх правоохоронних органів лишається негативним, проте для низки структур цей показник погіршився. Зокрема, зросла недовіра до Національної поліції та Служби безпеки України (для обох із -25 відсотків до -31 відсотка).

«Дещо покращився цей показник для Міністерства внутрішніх справ (із -46 відсотків до -43 відсотків), Державного бюро розслідувань (із -47 відсотків до -43 відсотків), прокуратури (з -58 відсотків до -52 відсотків), Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (з -60 відсотків до -52 відсотків). Найкраща позитивна динаміка зміни довіри/недовіри за останні 10 місяців спостерігається стосовно Національного антикорупційного бюро України: баланс поліпшився з -59 відсотків до -49 відсотків», – свідчать результати дослідження.

Опитування проводила соціологічна служба Центру Разумкова спільно з Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва з 14 по 19 травня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитування провели методом особистого інтерв’ю, похибка вибірки не перевищує 2,3 відсотка.