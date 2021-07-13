Зеленський пропонує Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ – нардепи

Президент Володимир Зеленський запропонував народного депутата від своєї партії «Слуга народу» Дениса Монастирського на посаду очільника Міністерства внутрішніх справ. Цю кандидатуру він озвучив на з’їзді партії 13 липня, повідомили кілька народних депутатів.

«Президент запропонував Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Фракція підтримала пропозицію аплодисментами!» – написав, зокрема, Олександр Качура.

За його словами, голосування у сесійній залі відбудеться в п’ятницю 16 липня.

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Денис Монастирський був обраний народним депутатом від «Слуги народу» в 2019 році – він мав 19 місце в списку. Доти працював експертом з питань реформування правоохоронної та судової систем в аналітичному центрі «Український інститут майбутнього», одним із засновників якого є заступник чинного голови МВС Антон Геращенко.

У парламенті він очолює комітет з питань правоохоронної діяльності.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 13 липня заявив, що подав заяву про відставку з посади.