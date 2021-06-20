Міністр внутрішніх справ на своєму місці – Разумков про Авакова

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков ефективно виконує свої обов’язки, заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в інтерв’ю Радіо Свобода, відповідаючи на запитання читача, чому Верховна Рада не звільнила Авакова.

«Якщо дозволите мою особисту думку, то я думаю, що міністр внутрішніх справ – на своєму місці. Він достатньо ефективно виконує свої функції. Критикувати всіх можна. І мене, і його, і народних депутатів України. Але я думаю, що він відповідає тій посаді, на якій сьогодні є», – сказав Разумков.

У травні пресконференції з нагоди двох років його президентства Володимир Зеленський назвав умови звільнення Авакова.

За словами президента, він буде «серйозно говорити з міністром» внутрішніх справ у разі, якщо суд визнає Яну Дугарь, Юлію Кузьменко та Андрія Антоненка невинуватими у вбивстві журналіста Павла Шеремета.



«Це складне питання. Якщо засудили незаконно, то я буду серйозно говорити з міністром, чи він може залишитися в такій ситуації. Ні. От і все, і він це знає, і ми розуміємо складність цього процесу», – сказав Зеленський.

Обвинувачені у справі Шеремета і їхній захист відкидають усі звинувачення і звертають увагу на численні розбіжності в матеріалах слідства (міністр внутрішніх справ Арсен Аваков стверджує, що розбіжностей, мовляв, немає). Їхні прихильники, а також широкі кола в волонтерському русі вважають обвинувачення бездоказовими і сфальсифікованими, заявляючи, що їхня справа «шита білими нитками».

Арсен Аваков очолює Міністерство внутрішніх справ з лютого 2014 року.