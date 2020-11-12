Я б не голосував за Авакова як міністра МВС, якби не прохання президента –представник Зеленського в КСУ Веніславський

Народний депутат від «Слуги народу» та представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що не голосував би за призначення Арсена Авакова міністром МВС, якби не прохання Володимира Зеленського. Про це він розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Якби особисто президент не просив його підтримати під час голосування на посаду міністра внутрішніх справ, я б за нього навряд чи голосував. В силу того, що обізнаний, знаєте, з попереднім життям пана Авакова і деякі його фрагменти попереднього життя дуже дисонують з моїм уявленням про те, яким має бути політик», – зазначив Веніславський.

Попри це він вважає, що Аваков зараз непогано виконує свої міністерські функції.

«З точки зору того, як він зараз веде політичну діяльність, я думаю, що він (якщо відкинути суб’єктивне сприйняття), напевно, працює так, як має працювати нормальний міністр», – зазначив Веніславський.

На запитання Радіо Свобода про те, чи готовий він буде проголосувати за відставку міністра МВС Арсена Авакова, якщо таке питання винесуть до сесійної зали Верховної Ради, Веніславський сказав, що поки що не готовий відповісти на це.

«Буду дивитись, хто наступний і до чого результати відставки можуть призвести», – пояснив він.

Арсен Аваков очолює Міністерство внутрішніх справ з лютого 2014 року.