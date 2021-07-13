Аваков подав заяву про відставку з посади міністра – МВС

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади – про це заявила пресслужба Міністерства внутрішніх справ 13 липня.

«Відповідно до частини першої статті 18 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» подав заяву про відставку з посади Міністра внутрішніх справ», – йдеться в повідомленні Авакова, яке поширило міністерство.

Причини такого рішення голова МВС не уточнює.

У своїй заяві Аваков подякував міністерству та його співробітникам «за роки спільної праці».

Арсен Аваков очолює Міністерство внутрішніх справ з 2014 року. Він неодноразово наражався на критику з боку громадських активістів, які звинувачували його, зокрема, в провалі реформи поліції.