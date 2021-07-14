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Чим запам'ятається «потужний» міністр Арсен Аваков? (відео)

Чим запам'ятається «потужний» міністр Арсен Аваков? (відео)
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Чим запам'ятається «потужний» міністр Арсен Аваков? (відео)

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Неефективні і кволі розслідування резонансних справ, корупція при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії, провал реформи МВС – неповний перелік звинувачень проти міністра Арсена Авакова.

Вчора він написав заяву про відставку після семи років перебування на посаді. Зібрали те, чим запам'ятається робота Авакова, якого президент Зеленський назвав «потужним».

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