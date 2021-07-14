Вчора він написав заяву про відставку після семи років перебування на посаді. Зібрали те, чим запам'ятається робота Авакова, якого президент Зеленський назвав «потужним».



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