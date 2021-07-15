Верховна Рада підтримала відставку Арсена Авакова. Трансляція

15 липня Верховна Рада України підтримала відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

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13 липня Арсен Аваков написав заяву про відставку з посади. Причини такого рішення голова МВС не уточнив.

Аваков очолював Міністерство внутрішніх справ з 2014 року. Народний депутат Денис Монастирський заявив, що президент Володимир Зеленський запропонував йому заступити Арсена Авакова на посаді міністра внутрішніх справ.

Монастирський погодився очолити МВС.