Верховна Рада підтримала відставку Авакова

Верховна Рада України проголосувала за відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

За це проголосував 291 депутат парламенту. Сім народних обранців були проти, 17 утримались і 36 не голосували.

Звільнення публічно підтримали з трибуни представники фракції «Голосу», «Європейської солідарності» та «Слуги народу». Представник ОПЗЖ оголосив, що політична сила утримуватиметься від голосування.

Перед голосуванням член комітету з питань правоохоронної діяльності Олександр Бакумов оголосив, що комітет розглянув заяву Авакова та рекомендує Раді визначатись голосуванням самостійно.

«Дякуємо міністру за роботу та державницьку позицію», – сказав Бакумов.

13 липня Арсен Аваков заявив, що подав заяву про відставку з посади міністра. Він очолював міністерство внутрішніх справ з 2014 року.

Президент України Володимир Зеленський замість Авакова запропонував кандидатуру голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського.

Голосування щодо призначення Монастирського заплановане в парламенті на 16 липня.