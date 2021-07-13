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Політика

Денис Монастирський: що відомо про людину, яка може очолити МВС

У 2020 році Монастирського обрали до Верховної ради 9 скликання

Президент Володимир Зеленський запропонував народного депутата від своєї партії «Слуга народу» Дениса Монастирського на посаду очільника Міністерства внутрішніх справ. Цю кандидатуру він озвучив на з’їзді партії 13 липня, повідомили кілька народних депутатів. Радіо Свобода зібрала все, що відомо про ймовірного майбутнього керівника МВС.

Монастирському 41 рік. Закінчив юридичний факультет Хмельницького університету управління та права. Кандидат юридичних наук. Викладав в цьому ж навчальному закладі, очолював відділ з питань законотворчості і наукових експертиз. Працював юристом у компаніях «Hillmont Partners», «Global Ties KC», ТОВ «Лігал Консалтинг».

У Верховній Раді 8-го скликання Монастирський був помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата Антона Геращенка, теперішнього заступника голови МВС. Також Монастирський працював експертом з питань реформування правоохоронної та судової систем в аналітичному центрі «Український інститут майбутнього», одним із засновників якого є Геращенко.

Раніше Денис Монастирський був експертом програми реформування правоохоронної і судової систем Українського інституту майбутнього. Київ, 24 лютого 2017 року
Раніше Денис Монастирський був експертом програми реформування правоохоронної і судової систем Українського інституту майбутнього. Київ, 24 лютого 2017 року

У 2019 році його представили як експерта «Команди Зеленського» з питань реформування правоохоронної системи.

У 2020 році Монастирського обрали до Верховної Ради 9-го скликання від партії «Слуга народу» за номером 19 у списку. Тепер він є головою комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.

Згідно з аналітикою руху ЧЕСНО, станом на 24 липня 2020 року він був одним із народних депутатів, хто подав найбільше законодавчих ініціатив.

Монастирський також є членом головної ради Українського товариства охорони пам'яток історії та культури.

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    Юлія Турчинська

    Стипендіатка програми Радіо Свобода Regional Reporting Fellowship, Юлія Турчинська, навчалася в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. За фахом – політолог, працювала у виданнях Liga.net та «Лівий берег». Останнім часом журналістка спеціалізувалася на висвітленні суспільно-політичних тем та зовнішньої політики України. Розпочала роботу у київському бюро Радіо Свобода, у відділі новин.

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