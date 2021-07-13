Денис Монастирський: що відомо про людину, яка може очолити МВС

Президент Володимир Зеленський запропонував народного депутата від своєї партії «Слуга народу» Дениса Монастирського на посаду очільника Міністерства внутрішніх справ. Цю кандидатуру він озвучив на з’їзді партії 13 липня, повідомили кілька народних депутатів. Радіо Свобода зібрала все, що відомо про ймовірного майбутнього керівника МВС.

Монастирському 41 рік. Закінчив юридичний факультет Хмельницького університету управління та права. Кандидат юридичних наук. Викладав в цьому ж навчальному закладі, очолював відділ з питань законотворчості і наукових експертиз. Працював юристом у компаніях «Hillmont Partners», «Global Ties KC», ТОВ «Лігал Консалтинг».

У Верховній Раді 8-го скликання Монастирський був помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата Антона Геращенка, теперішнього заступника голови МВС. Також Монастирський працював експертом з питань реформування правоохоронної та судової систем в аналітичному центрі «Український інститут майбутнього», одним із засновників якого є Геращенко.

У 2019 році його представили як експерта «Команди Зеленського» з питань реформування правоохоронної системи.

У 2020 році Монастирського обрали до Верховної Ради 9-го скликання від партії «Слуга народу» за номером 19 у списку. Тепер він є головою комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.

Згідно з аналітикою руху ЧЕСНО, станом на 24 липня 2020 року він був одним із народних депутатів, хто подав найбільше законодавчих ініціатив.

Монастирський також є членом головної ради Українського товариства охорони пам'яток історії та культури.