Монастирський про згоду очолити МВС: «найскладніше рішення в житті»

Народний депутат Денис Монастирський підтвердив, що президент Володимир Зеленський запропонував йому заступити Арсена Авакова на посаді міністра внутрішніх справ і він погодився. Про це він повідомив журналістам 13 липня.

«Я прийняв найскладніше рішення в своєму житті: відповісти «так» на пропозицію президента очолити МВС. Це відбулося буквально кілька хвилин тому. Я розумію, на яку жертву я йду як людина, як особистість, як політик. Але, власне, я зробив цей вибір і буду претендувати на цю посаду», – сказав Монастирський.

Він додав, що комітет з питань правоохоронної діяльності розгляне заяву міністра внутрішніх справ Арсена Авакова 14 липня, а в четвер планується за його відставку.

«І, ймовірно, в п’ятницю відбудеться ще одне засідання комітету з питань правоохоронної діяльності і, відповідно, розгляд подання на призначення міністра внутрішніх справ», – сказав він.

Деталей щодо своєї потенційної нової посади Монастирський не навів, пославшись на те, що йому потрібен час «зорієнтуватися».

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Денис Монастирський був обраний народним депутатом від «Слуги народу» в 2019 році – він мав 19 місце в списку. Доти працював експертом з питань реформування правоохоронної та судової систем в аналітичному центрі «Український інститут майбутнього», одним із засновників якого є заступник чинного голови МВС Антон Геращенко.

У парламенті він очолює комітет з питань правоохоронної діяльності.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 13 липня заявив, що подав заяву про відставку з посади.