Комітет ВР рекомендував депутатам на голосуванні визначитися, чи задовольняти заяву Авакова про відставку

Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту шляхом голосування визначитися щодо задоволення заяви міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова про відставку.

Арсен Аваков був запрошений на засідання комітету, але не прийшов.

Після голосування член комітету, депутатка від «Голосу» Олександра Устінова у фейсбуці написала: «Правоохоронний комітет не рекомендував залу підтримати відставку Авакова, а вирішив нехай «визначається» зал. За – 13 голосів. Проти – 2 (Устінова, Колєв). Утрималися – 4 (Мамка, Мамоян, Осадчук, Куницький). Мою і Куницького пропозицію підтримати завільнення і рекомендувати залу звільнити – не підтримали. Не хочуть відпускати».

13 липня Арсен Аваков заявив, що подав заяву про відставку з посади голови МВС. Він очолював міністерство з 2014 року.

Президент України Володимир Зеленський замість Авакова запропонував кандидатуру голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського.

Голосування за відставку Авакова планується завтра, а 16 липня парламент може призначити очільником МВС Монастирського.