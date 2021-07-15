«Чорт» чи «янгол»? Відставка і майбутнє Арсена Авакова

– «Аваков – чорт?» – якось запитали у міністра МВС Арсена Авакова.

– «А я вам скажу: може, Аваков –янгол, що терпить це все?» – на секунду замислившись відповів він.

Яким запам'ятається міністр, який понад сім років очолював МВС? Та яке майбутнє може тепер чекати на нього?

Впливовий, активний, прагматичний, стратег – такими епітетами представники різних політсил нині характеризують Арсена Авакова.

Хтось із них вихваляє міністра, хтось критикує, але усі сходяться в одному: Аваков, може, і втратить своє крісло, однак із політики точно нікуди не подінеться.

«Аваков відійшов у сторону для того, щоб у нього з’явилась можливість спокійно зайнятись кураторством і формуванням нового політичного проєкту... Аваков не піде з політики, поки не виконає свою місію, яку він поставив перед собою: а це – створення і формування з нашої країни парламентської республіки (у його баченні пост і посада президента давним-давно себе вичерпала на сьогодні)... Тому, я думаю, піде Аваков із політики тоді, коли зміниться форма правління в Україні», – таким бачить майбутнє Арсена Авакова його колишній соратник, а нині член фракції ОПЗЖ Ілля Кива.

На його думку, новий політичний проєкт Авакова та його підготовку до позачергових парламентських виборів можна буде побачити вже зовсім скоро.

Про те, що багаторічний міністр внутрішніх справ нині може зайнятися розбудовою власної політсили. говорить і колишній високопосадовець у системі МВС, а нині член фракції «Батьківщина» Михайло Цимбалюк.

«Я думаю, що Арсен Борисович відпочине і, швидше за все, розпочне політичну кар'єру на майбутнє. І саме такий відхід його, нібито добровільо-примусовий, дає йому шанс все-таки в майбутньому грати певну роль в політиці України найвищого рівня. Думаю, що все-таки він – з його досвідом, з його амбіціями і харизмою – все-таки не піде на заслужений відпочинок. Для нього, як на мене, це занадто рано», – вважає Цимбалюк.

При цьому він сумнівається у тому, що Аваков захоче балотуватися на посаду мера Харкова (що нині багато хто прогнозує), хоча і визнає, що у нього там є великі шанси.

«Він просто вважає себе топ-чиновником і політиком іншого рівня», – пояснює Цимбалюк.

«Мені здається, що Арсен Аваков досить активна, професійна і розумна людина, і ми ще побачимо його», – вважає вже «слуга народу» та член парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас.

У те, що Аваков піде з політики, не вірить і його колега по комітету та член фракції «Голос» Андрій Осадчук.

«Я думаю, що в нього якесь політичне майбутнє точно може бути. Політичний процес продовжується, тому ми його ще побачимо», – прогнозує депутат.

Самого Авакова він називає потужним і агресивним менеджером, який, однак, на його думку, навряд чи є системним менеджером змін.

«Зґвалтування поліцейськими жінки у Кагарлику є дуже показовою історією, яка демонструє, що як такої реформи в МВС не було: там досі сидять старі кадри. І роками це прикривалося нібито реформою патрульної поліції. Уся внутрішня система МВС фактично лишилась без якихось глобальних змін. І якщо міністр не зміг забезпечити зміни всередині міністерства (а саме: привести нових, якісних людей, мотивувати їх, просувати по службі), то це є, напевно, найбільшою претензією до нього», – таку оцінку дає діяльності Авакова Осадчук.

Загалом за сім років у суспільства та депутатів накопичилось чимало претензій до міністра внутрішніх справ.

«До негативу можна віднести справу Шеремета. Окрім того, було кілька справ і по Гандзюк, і по Стерненку, де МВС займало не зовсім правову позицію, і ми бачили жорсткі реагування поліцейських стосовно людей. Я вважаю, що це було надмірне застосування сили», – говорить колишній високопосадовець у системі МВС, а нині член фракції «Батьківщина» Михайло Цимбалюк.

Ось лише частина з того, через що Авакова суспільство неодноразово вимагало звільнити з посади очільника МВС:

незавершені справи про вбивства активістів і журналістів (зокрема, справа Катерини Гандзюк та Павла Шеремета);

незавершені справи про напади на активістів (зокрема, справа Сергія Стерненка);

трагедія у Княжичах;

вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова, де фігурують поліцейські;

«силові затримання та побиття правоохоронцями громадян».

Частково з цим погоджувався і президент Володимир Зеленський, який, зокрема, наголошував, що буде «серйозно говорити з міністром» внутрішніх справ у разі, якщо суд визнає Яну Дугарь, Юлію Кузьменко та Андрія Антоненка невинуватими у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

«Якщо засудили незаконно, то я буду серйозно говорити з міністром, чи він може залишитися в такій ситуації. Ні. От і все, і він це знає, і ми розуміємо складність цього процесу», – запевняв Зеленський.

Ще частина претензій до Авакова – це «відсутність адекватних реформ» у системі МВС, яка, кажуть, зокрема, сприяла розвитку корупції і вседозволеності серед правоохоронців.

Хоча, з цим погоджуються не всі.

«Його критикують в недостатній кількості реформ, пов'язаних з міністерством, але, з іншого боку, я особисто бачу багато позитивного, що було зроблено і під час попередніх виборів і президента, і Верховної Ради, тому мені здається, що є більше позитиву», – вважає «слуга народу» та член парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас.

Окремим пунктом зауважень до Авакова ідуть корупційні скандали, пов'язані напряму з міністром та його родиною. Наприклад, так звана «справа рюкзаків» за участі його сина Олександра або ж історія про те, як Аваков стверджував, що живе у готельному номері на 11 квадратів, а сам при цьому оселився у «Фортеці» – комплексі спецоб’єктів МВС із особливим режимом діяльності.

Хоча у декого до міністра Авакова є претензії, які лежать в дещо іншій площині.

«Я вважаю, що такій людині, як міністр внутрішніх справ, треба легше і швидше прощатися з людьми, які при ньому розперезалися і допускали помилки. Він вважав їх своїми і завжди їх захищав, а цього робити не потрібно було. Саме свої завдавали міністру внутрішніх справ найбільшої шкоди і найбільших проблем. Якби він прощався з ними швидше і легше, він був би більш ефективним і менш вразливим», – вважає депутат від ОПЗЖ Ілля Кива.

Разом з тим колишній соратник Авакова наголошує, що великим внеском багаторічного міністра внутрішніх справ є те, що він створив одну із найбільш боєздатних, дисциплінованих і дієздатних силових структур – Національну гвардію, завдяки чому зміцнив обороноздатність держави.

«Це великий внесок, і за це йому низький уклін і вдячність», – наголошує Кива.

Ще однією заслугою Авакова є те, що він зумів створити в Україні систему МВС європейської моделі. Про це вже говорить колишній високопосадовець у системі МВС, а нині член фракції «Батьківщина» Михайло Цимбалюк.

А от представник «Європейської солідарності» вважає, що позитив у діяльності міністра Авакова був здебільшого на початку його керівництва у МВС.

«На початку каденції я оцінюю його роботу позитивно і вдячний йому за розбудову міністерства, Національної гвардії в часи, коли відбувалася активна фаза російської збройної агресії. Тоді багато було зроблено, і там можна тільки плюси поставити. Старт поліцейської реформи теж був дуже обнадійливим, але далі це все завершилось не так обнадійливо», – говорить депутат.

На посаді міністра МВС Арсен Аваков пропрацював понад 7 років. Йому вдалось зберегти свою посаду за каденції двох президентів і чотирьох прем'єрів.

Президент Зеленський неодноразово наголошував, що «досі немає кращого міністра МВС», ніж Аваков.

Попри великий суспільний запит на його відставку, нині новина про те, що Аваков справді залишає крісло міністра, для багатьох стала сюрпризом.

Що стало причиною такого рішення? Радіо Свобода ще 13 липня запитало про це у самого Авакова, поцікавившись також його планами на майбутнє. Однак він, хоча повідомлення і було прочитане, так і не відповів.