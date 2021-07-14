Корнієнко: Аваков – серйозна політична фігура, було б цікаво його послухати в Раді

Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який написав у вівторок заяву про звільнення, запрошуватимуть до Верховної Ради, аби він мав можливість виступити зі звітом перед депутатами. Утім, у «Слузі народу» не знають, чи він прийде. Про це в коментарі Радіо Свобода розповів голова партії Олександр Корнієнко.

«Звичайно цікаво. Арсен Борисович – серйозна політична фігура. Завжди важливо слухати, що він казатиме», – сказав Корнієнко.

Голова фракції політичної партії «Слуга Народу» Давид Арахамія повідомив у середу на брифінгу, що голосування за призначення Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ заплановано на п’ятницю 16 липня.

Народний депутат Денис Монастирський підтвердив, що президент Володимир Зеленський запропонував йому заступити Арсена Авакова на посаді міністра внутрішніх справ і він погодився. Про це він повідомив журналістам 13 липня.

Денис Монастирський був обраний народним депутатом від «Слуги народу» в 2019 році – він мав 19 місце в списку. Доти працював експертом з питань реформування правоохоронної та судової систем в аналітичному центрі «Український інститут майбутнього», одним із засновників якого є заступник чинного голови МВС Антон Геращенко.

У парламенті він очолює комітет з питань правоохоронної діяльності.