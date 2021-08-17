Суд продовжив на 2 місяці домашній арешт Антоненку та зобов’язання для Дугарь

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід для обвинувачуваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. З трансляції порталу «Судова влада України» випливає, що Андрієві Антоненку продовжено цілодобовий домашній арешт до 17 жовтня, а Яні Дугарь до тієї ж дати – перебування під особистими зобов’язанням.

Відповідне рішення суд виніс у вівторок, задовольнивши клопотання прокурора.

Судове засідання по суті обвинувачення відбудеться 31 серпня.

Журналіст Павло Шеремет, який на той час працював в інтернет-виданні «Українська правда», загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля, в якому він був, у центрі Києва.

У 2017 році слідчі назвали основною версією професійну діяльність Павла Шеремета як журналіста. А в 2019 році, після зміни влади в країні, – вже дестабілізацію ситуації в державі шляхом убивства відомої особи.

Справа перебуває в суді з вересня 2020 року. Підозрюваних троє: дитячий кардіохірург і волонтер Юлія Кузьменко, медсестра парашутно-десантного батальйону Яна Дугарь і ветеран АТО, військовослужбовець Андрій Антоненко. Всі вони заперечують причетність до вбивства. Кузьменко перебуває під нічним домашнім арештом, на Дугарь покладено особисті зобов’язання, Антоненко – під цілодобовим домашнім арештом.