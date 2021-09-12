Знайдений мертвим на Київщині суддя Писанець вів судовий процес у справі Шеремета

Знайдений мертвим 11 вересня в селі Погреби під Києвом суддя Віталій Писанець вів судовий процес у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета і неодноразово продовжував арешти підозрюваним у здійсненні цього злочину.

Про обставини смерті Писанця в оприлюдненому 12 вересня офіційному повідомленні поліції не йдеться, проте відомо, що кримінальне провадження здійснює Державне бюро розслідувань.

Віталій Писанець працював у Печерському районному суді Києва.

Журналіст Павло Шеремет був убитий у Києві 20 липня 2016 року. У той день він виїхав із дому на роботу, щоб вести ранковий радіоефір. До студії він не доїхав: автомобіль, у якому він перебував за кермом, був підірваний за допомогою саморобного вибухового пристрою, прикріпленого до транспортного засобу.

У грудні 2019 року слідчі заявили про розкриття вбивства, під варту були взяті троє громадян України: музикант Андрій Антоненко, дитячий кардіохірург Юлія Кузьменко та військова медсестра Яна Дугарь. Усі вони брали участь у війні на Донбасі. Свою провину вони не визнають. Упродовж останнього року запобіжні заходи всім трьом підозрюваним були пом’якшені.