КНДР здійснила запуск у море – Південна Корея каже, що не розпізнала вид снаряду

Військові Південної Кореї заявили, що Північна Корея випустила щонайменше один «непізнаний снаряд» у бік моря біля східного узбережжя.

Міністерство оборони Японії заявило, що Північна Корея, можливо, випустила балістичну ракету, але не уточнила, яку саме.

Ймовірний запуск відбувся після того, як посол Північної Кореї в ООН заявив на Генсамблеї в Нью-Йорку, що «ніхто не може відмовити» країні, яка володіє ядерною зброєю, в праві на її випробування.

«Ми просто зміцнюємо нашу національну оборону, щоб захистити себе і надійно захистити безпеку і мир в країні», – сказав Кім Сонг.

Резолюції Ради безпеки ООН забороняють Північній Кореї розробляти або випробовувати балістичні ракети.

Якщо останнім випробуванням виявиться балістична ракета, це буде третій такий запуск з початку року.