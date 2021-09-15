Північна Корея запустила дві ракети в море – військові Південної Кореї

Північна Корея випустила у море дві балістичні ракети. Це сталося через кілька днів після того, як Пхеньян заявив, що успішно випробував нові крилаті ракети далекої дії.

Як повідомили в Об’єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї, Північна Корея запустила дві балістичні ракети з центральної частини країни у напрямку вод біля східного узбережжя Корейського півострова 15 вересня.

Розвідувальні органи Південної Кореї та США зараз аналізують дані щодо запусків, йдеться в повідомленні.

Запуск ракет відбувся через кілька днів після того, як офіційне Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA) Північної Кореї повідомило, що за вихідні Пхеньян випробував нову «крилату ракету далекого радіусу дії», назвавши її «стратегічною зброєю великого значення».

У повідомленні йшлося про те, що крилаті ракети успішно вразили цілі під час випробувань 11 і 12 вересня, а потім впали у територіальні води країни. Це були перші відомі випробування КНДР за кілька місяців.

Військові США заявили, що ракетні випробування, проведені Північною Кореєю, становлять «загрозу» для сусідів країни та за межами регіону.