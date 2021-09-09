У Північній Кореї пройшов військовий парад. Спостерігачі відзначили схуднення Кім Чен Ина

У Пхеньяні в ніч на 9 вересня пройшов військовий парад із нагоди 73-ї річниці утворення Корейської Народно-Демократичної Республіки.

На ході на центральній площі на честь засновника держави Кім Ір Сена особисто був присутній його онук, нинішній північнокорейський лідер Кім Чен Ин. З промовою він не виступав.

У минулому Пхеньян використовував військові паради для демонстрації нової зброї і ракетних комплексів.

Судячи з кадрів державних ЗМІ та інформації південнокорейських чиновників, нові стратегічні озброєння цього разу не демонструвалися.

Водночас спостерігачі відзначили, що Кім, схоже, значно схуд і виглядає зараз більш здоровим.

Уже кілька років ходять чутки про здоров’я політика. У червні північнокорейські медіа оприлюднили кадри з Кімом після того, як він кілька тижнів не з’являвся на публіці. І тоді багато хто вперше звернув увагу на його схуднення.