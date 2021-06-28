Телебачення Північної Кореї повідомило, що Кім Чен Ин помітно схуд

Державне телебачення Північної Кореї визнало, що керівник держави Кім Чен Ин сильно схуд. Як повідомило південнокорейське агентство «Ренхап», заява пролунала в телевізійному інтерв’ю з жителем КНДР.

«У людей розривалося серце, коли вони побачили, що шановний генеральний секретар виглядає схудлим», – сказав неназваний житель Північної Кореї в інтерв’ю, оприлюдненому в п’ятницю. За його словами, всі його знайомі «не можуть стримати сліз» через це.

Як пише «Голос Америки», попри те, що в повідомленні не згадувалося, чи має Кім Чен Ин якісь проблеми зі здоров’ям, на думку аналітиків, важливо, що Пхеньян визнав зміни в його зовнішності.

За здоров’ям лідера КНДР уважно стежать в інших країнах, оскільки північнокорейський вождь править одноособово, керує ядерною програмою і не оголошує про плани передачі влади. Його молодша сестра в останні роки, як виглядає, посилила свій вплив. Але достовірних відомостей про те, яка її потенційна роль в майбутньому плані передачі влади, поки що немає.

Раніше цього місяця Кім Чен Ин визнав, що в Північній Кореї склалася «напружена» ситуація з продовольством.

Телевізійний сюжет про стан здоров’я лідера може бути частиною внутрішньої пропагандистської кампанії, яка б показала, що Кім Чен Ин «затягнув пояс» у важкі часи, заявив Сеульський експерт по Кореї Пітер Ворд. «Але я сумніваюся, що він схуд через це», – додав він.

Чутки про здоров’я Кім Чен Ина посилилися в минулому році, коли він пропустив урочистості з нагоди дня народження Кім Ір Сена – його покійного діда, лідера-засновника Північної Кореї.

Його батько, Кім Чен Ір, помер від серцевого нападу в 2011 році у віці 69 років.