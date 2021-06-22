Сестра Кім Че Ина відкидає ймовірність поновлення переговорів Північної Кореї з Вашингтоном

Сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, впливова високопосадовиця правлячої комуністичної партії Кім Йо Чжон виключила можливість продовження переговорів зі Сполученими Штатами. Про це йдеться в її заяві від 22 червня.

Як заявила Кім Йо Чжон, очікування США від таких перемов «тільки занурила б їх у ще більше розчарування».

Таким чином представниця правлячої родини прокоментувала слова радника США з національної безпеки Джейка Саллівана. Днями він назвав «цікавими сигналами» заяву Кім Чен Ина, згідно з якою Пхеньян мусить готуватися як до діалогу, так і до протистояння.

Минулого тижня Кім Чен Ин, якого зацитували державні медіа, заявив, що чиновникам варто «особливо бути повністю готовими до протистояння».

При цьому оприлюднені коментарі північнокорейського лідера не містили різких випадів у бік Вашингтона або Сеула.

Читайте також: Кім Чен Ин передав частину повноважень сестрі – Reuters

Повідомлення політикині з’явилося в той час, як нещодавно призначений представник США з питань Північної Кореї Сунь Кім відвідує Південну Корею.

Напередодні Сунь Кім висловив надію на позитивну реакцію від Північної Кореї на пропозицію переговорів від Вашингтону, хоча зазначив, що санкції проти цієї країни залишаться чинними.

Останніми місяцями Кім погрожував посилити свій ядерний стримуючий фактор і заявив, що доля дипломатії та двосторонніх відносин залежить від того, чи відмовиться Вашингтон від того, що він називає ворожою політикою. Вочевидь, йдеться про санкції та регулярні військові навчання США з Південною Кореєю.

Переговори під керівництвом США, спрямовані на позбавлення Північної Кореї ядерної програми, зупинилися з лютого 2019 року, коли Вашингтон відхилив вимоги Пхеньяна про зняття основних санкцій в обмін на часткову відмову від ядерного потенціалу.