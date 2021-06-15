Готові до апокаліпсису: лідери США, Росії та їхні «ядерні валізи» – фоторепортаж

Історичний погляд на «ядерні валізи», які супроводжують лідерів Росії і США, куди б вони не прямували, у тому числі на цьому тижні, коли Джо Байден і Володимир Путін перебувають на саміті в Женеві.

Ця шкіряна торбинка відома в США як «ядерний футбол».

А ці жорсткі контейнери, які перевозять російські військовослужбовці, відомі як система «Чегет». Російські ядерні валізи названі на честь гори в Кавказькому регіоні Росії. Пристрої судного дня обидвох країн будуть десь під рукою, коли президент США Джо Байден і його російський колега Володимир Путін зустрінуться в Женеві 16 червня. Жахлива ручна поклажа дозволяє її власнику знищити більшу частину цивілізації, віддаючи накази про ракетно-ядерні удари звідки завгодно на Землі.

Американський «футбол» – це, по суті, металева скринька (кейс), в якій, як повідомляється, є кілька буклетів, у тому числі буклет з похмурим «меню» потенційних цілей для ядерних ударів. У валізі також є список секретних бункерів, де президент і його співробітники можуть сховатися під час ядерної війни. Кейс поміщений в шкіряну валізу разом з комунікаційним обладнанням.

Як повідомляється, «футбол» отримав свою дивну назву у зв’язку з раннім планом початку ядерної війни, який називається Operation Dropkick. Він передбачає, що для удару потрібно було копнути м'яч.

«Футбол» вперше з'явився на публіці після кубинської ракетної кризи в 1962 році. Президент США Джон Ф. Кеннеді розпитував своїх радників про те, як Сполучені Штати можуть завдати «негайний» ядерний удар, гарантуючи, що накази виходять безпосередньо від президента.

Поряд з «футболом» президенти США особисто носять картку, відому як «печиво», з кодами, які підтверджують, що саме головнокомандувач віддає накази через «футбол». Віцепрезиденту видається та ж система у разі недієздатності президента.

Військовий персонал, якому доручено носити «футбол», чергується з кожного з шести військових відділень і проходить найсуворішу в країні перевірку біографічних даних.

Набагато менше відомо про систему, яку російські лідери використовували б для завдання ядерного удару. Повідомляється, що кремлівські валізи почали працювати в 1983 році, і завдяки Державному російському музею ми можемо побачити, як виглядає всередині одна з перших версій пристрою.

Валіза на фото, яка була виставлена в Єльцин-центрі в 2015 році, була видана Борису Єльцину під час його президентства в 1991-99 роках. Три кнопки зліва позначені як «рекомендувати, скасувати введення і підтвердити». Червона кнопка праворуч – «передати». Повідомляється, що пристрій був розроблений так, щоб ним могли легко користуватися часто літні керівники Радянського Союзу.

Повідомляється, що російські військовослужбовці з валізами завжди носять форму морських офіцерів, щоб їх було легко помітити в багатолюдному почті президента Росії.