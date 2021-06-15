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Готові до апокаліпсису: лідери США, Росії та їхні «ядерні валізи» – фоторепортаж

Фото: Kevin Lamarque (Reuters) Фото:Kevin Lamarque (Reuters)

Історичний погляд на «ядерні валізи», які супроводжують лідерів Росії і США, куди б вони не прямували, у тому числі на цьому тижні, коли Джо Байден і Володимир Путін перебувають на саміті в Женеві.

Ця шкіряна торбинка відома в США як «ядерний футбол».

А ці жорсткі контейнери, які перевозять російські військовослужбовці, відомі як система «Чегет». Російські ядерні валізи названі на честь гори в Кавказькому регіоні Росії.

Пристрої судного дня обидвох країн будуть десь під рукою, коли президент США Джо Байден і його російський колега Володимир Путін зустрінуться в Женеві 16 червня. Жахлива ручна поклажа дозволяє її власнику знищити більшу частину цивілізації, віддаючи накази про ракетно-ядерні удари звідки завгодно на Землі.

Капітан-лейтенант Вуді Лі стоїть на Красній площі з «ядерним футболом». Він прикріплений до зап'ястя Лі за допомогою шкіряного ремінця, щоб його не вкрали або не втратили. Ця фотографія була зроблена під час зустрічі президента США Рональда Рейгана з радянським лідером Михайлом Горбачовим у Москві у травні 1988 року
Капітан-лейтенант Вуді Лі стоїть на Красній площі з «ядерним футболом». Він прикріплений до зап'ястя Лі за допомогою шкіряного ремінця, щоб його не вкрали або не втратили. Ця фотографія була зроблена під час зустрічі президента США Рональда Рейгана з радянським лідером Михайлом Горбачовим у Москві у травні 1988 року

Американський «футбол» – це, по суті, металева скринька (кейс), в якій, як повідомляється, є кілька буклетів, у тому числі буклет з похмурим «меню» потенційних цілей для ядерних ударів. У валізі також є список секретних бункерів, де президент і його співробітники можуть сховатися під час ядерної війни. Кейс поміщений в шкіряну валізу разом з комунікаційним обладнанням.

Військовий помічник несе «ядерний футбол» неподалік Південної галявини Білого дому в квітні 2017 року
Військовий помічник несе «ядерний футбол» неподалік Південної галявини Білого дому в квітні 2017 року

Як повідомляється, «футбол» отримав свою дивну назву у зв’язку з раннім планом початку ядерної війни, який називається Operation Dropkick. Він передбачає, що для удару потрібно було копнути м'яч.

Військовий помічник генерал Честер Кліфтон (праворуч) несе першу версію «футболу» разом із президентом США Джоном Ф. Кеннеді (в центрі) у Хайанніс-Порт, штат Массачусетс, у травні 1963 року
Військовий помічник генерал Честер Кліфтон (праворуч) несе першу версію «футболу» разом із президентом США Джоном Ф. Кеннеді (в центрі) у Хайанніс-Порт, штат Массачусетс, у травні 1963 року

«Футбол» вперше з'явився на публіці після кубинської ракетної кризи в 1962 році. Президент США Джон Ф. Кеннеді розпитував своїх радників про те, як Сполучені Штати можуть завдати «негайний» ядерний удар, гарантуючи, що накази виходять безпосередньо від президента.

Морський піхотинець США несе «ядерний футбол» до палацу Бленхейм, що на захід від Лондона, у липні 2018 року під час візиту президента США Дональда Трампа у Велику Британію
Морський піхотинець США несе «ядерний футбол» до палацу Бленхейм, що на захід від Лондона, у липні 2018 року під час візиту президента США Дональда Трампа у Велику Британію

Поряд з «футболом» президенти США особисто носять картку, відому як «печиво», з кодами, які підтверджують, що саме головнокомандувач віддає накази через «футбол». Віцепрезиденту видається та ж система у разі недієздатності президента.

Морський піхотинець США несе «ядерний футбол» у резиденції посла США в Лондоні 12 липня 2018 року
Морський піхотинець США несе «ядерний футбол» у резиденції посла США в Лондоні 12 липня 2018 року

Військовий персонал, якому доручено носити «футбол», чергується з кожного з шести військових відділень і проходить найсуворішу в країні перевірку біографічних даних.

Виконуючий обов'язки президента Росії Володимир Путін приймає ядерні валізи (внизу праворуч) у Кремлі пізно ввечері 31 грудня 1999 року
Виконуючий обов'язки президента Росії Володимир Путін приймає ядерні валізи (внизу праворуч) у Кремлі пізно ввечері 31 грудня 1999 року

Набагато менше відомо про систему, яку російські лідери використовували б для завдання ядерного удару. Повідомляється, що кремлівські валізи почали працювати в 1983 році, і завдяки Державному російському музею ми можемо побачити, як виглядає всередині одна з перших версій пристрою.

Валіза на фото, яка була виставлена в Єльцин-центрі в 2015 році, була видана Борису Єльцину під час його президентства в 1991-99 роках.

Три кнопки зліва позначені як «рекомендувати, скасувати введення і підтвердити». Червона кнопка праворуч – «передати». Повідомляється, що пристрій був розроблений так, щоб ним могли легко користуватися часто літні керівники Радянського Союзу.

Російські офіцери несуть ядерні валізи під час прибуття президента Росії Володимира Путіна на переговори з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у Владивосток у квітні 2019 року
Російські офіцери несуть ядерні валізи під час прибуття президента Росії Володимира Путіна на переговори з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у Владивосток у квітні 2019 року

Повідомляється, що російські військовослужбовці з валізами завжди носять форму морських офіцерів, щоб їх було легко помітити в багатолюдному почті президента Росії.

Путін виходить з вертольота на авіабазі Кримськ на півдні Росії в січні 2013 року. На задньому плані офіцер з ядерною валізою віддає честь
Путін виходить з вертольота на авіабазі Кримськ на півдні Росії в січні 2013 року. На задньому плані офіцер з ядерною валізою віддає честь

На саміті в Швейцарії 16 червня уважні глядачі зможуть помітити американські і російські валізи. У минулому на аналогічних заходах пристрої зазвичай перебували в межах кількох метрів від лідерів, котрі володіють ядерною зброєю.

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