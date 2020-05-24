ЗМІ Північної Кореї повідомили про першу публічну появу лідера країни після більш ніж тритижневої відсутності

Державні засоби інформації Північної Кореї повідомили про першу публічну появу лідера країни Кім Чен Ина за останні більш ніж три тижні. Це був уже другий за останній час випадок, коли Кім надовго зникав із публічного життя.

Як поінформувало 24 травня офіційне Центральне телеграфне агентство Кореї, Кім керував розширеним засіданням Центральної військової комісії владної Трудової партії Кореї – одного з низки найвищих органів влади країни.

На засіданні, мовиться в повідомленні, були «досліджені і обговорені важливі військові заходи і організаційно-політичні заходи, які зводяться до того, щоб дати можливість усім збройним силам Республіки здійснити черговий стрибок із ідейно-політичного і військово-технічного оглядів, і тим залізною стіною оберегти політичну стабільність і суверенітет країни і надійно стримувати різноманітні тривалі воєнні загрози з боку ворожих сил».

Серед інших питань, які розглянули на засіданні, – «висунуті нові курси на подальше зміцнення сили стримування ядерної війни і приведення до найвищого ступеня боєготовності стратегічних сил країни» і «ухвалені важливі заходи для рішучого підвищення здатності завдати вогневий удар артилерії Корейської народної армії».

Дата засідання не вказана, але в іншому повідомленні, оприлюдненому одночасно, йдеться про наказ про присвоєння військових звань, що його Кім видав 23 травня.

Державні ЗМІ Північної Кореї публікували попереднє повідомлення про публічний захід із участю Кім Чен Ина 1 травня – а до того його востаннє бачили на людях 11 березня. Коли він після того не з’явився на урочистостях 15 квітня з нагоди головного свята країни, Дня сонця, як називають день народження його діда, засновника північнокорейської держави Кім Ір Сена, це викликало спекуляції щодо стану його здоров’я. Лунали навіть припущення, що Кім, який має надмірну вагу, потерпає від діабету і багато курить, міг померти.

Нині припускають, що рідкісними появами на людях Кім намагається уникнути зараження новим коронавірусом. Офіційно в Північній Кореї немає жодного випадку зараження, але експерти не довіряють цим твердженням. Тим часом, за повідомленнями з країни, там таки вживають карантинних заходів.

Кім Чен Ин, який у Північній Кореї обіймає всі найвищі партійні, державні і військові посади, вже не вперше на тривалий час зникає з очей громадськості. Зокрема, 2014 року його не бачили протягом півтора місяця і тоді теж у чутках «ховали».