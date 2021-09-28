В Україні виявили понад 6500 хворих на COVID-19 – МОЗ

Протягом доби 27 вересня в Україні виявили 6 552 нових хворих на коронавірусну хворобу, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (595), Харківській (547), Донецькій (528), Запорізькій (500), областях та м. Київ (461)», – йдеться в даних відомства.

Серед хворих – 574 дітей та 165 медпрацівників.

Також протягом минулої доби госпіталізували 1 288 людей, 143 хворих померли, 2 927 – одужали.

«За добу протестовано методом ПЛР – 31 051 особа, методом ІФА – 9 067», – йдеться в повідомленні.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 2,4 мільйона людей, 55 863 людей померли.