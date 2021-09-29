У «Нафтогазі» оцінили втрати для України від газової угоди між Угорщиною та Росією

Директор національної енергетичної компанії «Нафтогаз» з інтегрованих комунікацій Максим Білявський в ефірі Радіо Свобода прокоментував наслідки для української газотранспортної системи від угоди між Угорщиною та Росією про транзит газу.

За словами Білявського, втрати будуть пов’язані зі збільшенням виробничо-технологічних витрат на транспортування газу через Україну.

«Власне, зменшення обсягів товаро-транспортної роботи за рахунок перерозподілу тих самих 4,5 мільярдів кубічних метрів за іншим маршрутом постачання призведе до того, що нам доведеться підтримувати належний тиск у системі, а для цього доведеться збільшити кількість агрегатів, які працюватимуть у газотранспортній системі України», – сказав він.

За оцінкою Білявського, витрати природного газу зростуть приблизно на 50 мільйонів кубічних метрів щороку: «дуже легко розрахувати, скільки це буде в грошовому еквіваленті визначатися».

Говорячи про стратегію протидії цим наслідкам, представник «Нафтогазу» передусім вказав на завершення інтеграції української газотранспортної системи в європейську єдину модель газопостачання.

«Це планується зробити шляхом перенесення точок приймання-передачі природного газу на східний кордон. І тут, власне, одразу є кілька похідних, як економічних, так і політичних. Політичні: це, перш за все, ще один крок на шляху до реінтеграції тимчасово окупованих регіонів нашої східної частини України. Це перше, друге – це блокування розвитку газового хабу на півдні Російської Федерації», – стверджує Білявський.

Він очікує, що це дозволить блокувати фактичну «енергетичну окупацію» Росією Чорноморського регіону, а з економічної точки зору – збільшити обсяги товаро-транспортної роботи завдяки відкриттю доступу для газу з Центральної та Східної Азії.

«Власне, для звичайного споживача це (означатиме – ред.) обґрунтоване формування ціни на газ, тобто українського індексу газу, який, судячи з усього, буде значно меншим, аніж є зараз у Європі», – припустив представник «Нафтогазу».

Угорщина підписала 27 вересня новий довгостроковий контракт про постачання газу із російським «Газпромом». Угоду підписали керівник «Газпрому» Олексій Міллер і керівники угорської енергетичної групи MVM у будівлі Міністерства закордонних справ у Будапешті.

Наприкінці серпня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що термін дії угоди з «Газпромом» складе 15 років. За словами Сійярто, «Газпром» постачатиме в Угорщину 4,5 мільярда кубометрів природного газу щорічно.

При цьому найкоротший шлях – через українську газотранспортну систему – сторони не використовуватимуть. Будуть використані два маршрути – 3,5 мільярда кубометрів йтимуть через Сербію і 1 мільярд кубометрів через Австрію.