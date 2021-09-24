Топменеджера російської газової компанії «Новатек» заарештували в США за ухилення від податків

Топменеджера російської компанії з видобутку газу «Новатек» Марка Джитвея заарештували в Сполучених Штатах за звинуваченнями в ухиленні від сплати податків на, ймовірно, десятки мільйонів доларів. Як йдеться в заяві Міністерства юстиції США 23 вересня, Джитвея заарештували після того, як велике журі федерального суду у Флориді висунуло йому звинувачення днем раніше.

Джитвея звинувачують у тому, що він ошукав уряд Сполучених Штатів, приховуючи своє право власності на офшорні активи та не сплачуючи податки з мільйонів доларів доходу.

В рамках свого компенсаційного пакета на посаді головного фінансового директора «Новатека» з 2003 по 2014 рік Джитвей нібито отримував опціони на акції або іншу компенсацію на основі акцій.

Починаючи з 2005 року, Джитвей нібито відкрив перший із двох рахунків у швейцарських банках, де зберігалися ці активи, заявляє Міністерство юстиції. В якийсь момент загальна вартість рахунків перевищила 93 мільйони доларів.

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«Протягом кількох років Джитвей, ймовірно, вживав заходів для приховування своєї власності та контролю над іноземними рахунками та пов’язаними з ними активами – наприклад, усунув себе та зробив свою тодішню дружину, громадянку Росії, бенефіціарною власницею рахунків», – стверджують у відомстві.

У пресрелізі міністерства не зазначено особу дружини Джитвея. У ньому йдеться, що Джитвей, який працював сертифікованим аудитором (CPA) у США та Росії, має паспорти обох країн.

Попри свій статус CPA, Джитвей нібито не подав вчасно свою податкову декларацію в США, не подав усі необхідні форми щодо рахунків в іноземних банках, а деякі з податкових декларацій, які він подав, нібито були неправдивими, повідомило Міністерство юстиції.

«Новатек» не відповів на повідомлення Радіо Свобода з проханням прокоментувати справу. Міністерство юстиції заявило, що Джитвей мав з’явитися в суді 23 вересня. Як повідомляє Reuters, він не відповідає на дзвінки з проханням дати коментар.

Якщо його визнають винним, йому загрожують десятиліття ув’язнення за звинуваченням у шахрайстві, ухиленні від сплати податків, сприянні у складанні неправдивої податкової декларації та неподачі податкової декларації.

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«Новатек» – найбільший незалежний російський виробник природного газу. Джитвей служив обличчям компанії перед західними інвесторами і значиться заступником голови правління компанії на вебсайті компанії.

Сполучені Штати є однією з небагатьох країн, які вимагають від своїх громадян подавати і сплачувати податки зі свого світового доходу, навіть якщо вони живуть і заробляють свої гроші за кордоном або цілий рік проводять за межами США. Це означає, що американці з високим доходом, які часто працюють за кордоном, мусять подавати та сплачувати податки як у США, так і в країні свого проживання.

Справа проти Джитвея схожа на справу, порушену минулого року проти мільярдера з Росії Олега Тінькова, якого звинувачували у несплаті податків з багатства, заробленого за кордоном.

Тіньков відмовився від свого паспорта США у 2013 році, але все ще мав заборгованість за «вихідний податок», який застосовується, коли люди відмовляються від американського громадянства.