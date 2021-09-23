Палата представників США схвалила поправки до оборонного бюджету із санкціями проти «Північного потоку-2»

Палата представників США, контрольована демократами, погодилася додати до проєкту оборонного бюджету США санкції проти «Північного потоку-2», що може поставити під загрозу угоду, досягнуту між адміністрацією Джо Байдена і Німеччиною в липні.

22 вересня Палата представників одноголосно проголосувала за пакет поправок до оборонного бюджету США (NDAA – National Defense Authorization Act), включаючи законодавство про санкції. Очікується, що Палата представників проголосує за NDAA 23 вересня. Законопроєкт все одно потребує схвалення в Сенаті і підпису президента Джо Байдена, щоб стати законом.

У травні Байден погодився скасувати санкції, введені Конгресом щодо трубопроводу, в спробі налагодити відносини з Німеччиною, яка підтримала будівництво «Північного потоку-2». Цей крок відкрив двері до завершення будівництва трубопроводу на початку цього місяця.

Рішення викликало негативну реакцію серед законодавців з обох сторін, спонукавши їх представити новий закон, який, по суті, скасовує це рішення.

Передбачувані санкції можуть стосуватися юридичних та фізичних осіб, що беруть участь в будівництві газопроводу «Північний потік-2», в тому числі сертифікуючих проєкт.

Раніше цього місяця Росія оголосила, що завершила будівництво проєкту вартістю в 11 мільярдів доларів, але він все ще має бути сертифікований, перш ніж зможе почати роботу.

Цей процес може зайняти кілька місяців, а це означає, що закон про санкції США все ще може зупинити його запуск, якщо він стане законом до початку року.

На думку експертів, в спробі прискорити сертифікацію Росія відмовилася експортувати обсяги газу в Європу через Україну, що призвело до різкого зростання цін.

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Проєкт «Північний потік-2» призначений для транспортування російського газу безпосередньо в Німеччину в обхід наземних маршрутів через Україну і позбавлення Києва щорічних зборів за транзит в розмірі 2 мільярдів доларів.

Україна і Польща рішуче виступають проти цього проєкту, наполягаючи, що він несе загрозу національній безпеці, в той час як Німеччина твердо його підтримує.

Конгрес США встав на бік Києва і Варшави, ввівши два раунди обов’язкових санкцій через NDAA в 2019 і 2020 роках, щоб зупинити завершення проєкту. Адміністрація Байдена, намагаючись поліпшити відносини з Німеччиною, погодилася відмовитися від обов’язкових санкцій в обмін на зобов’язання Берліна інвестувати в українську енергетику і підштовхнути Кремль до продовження експорту газу через Україну.