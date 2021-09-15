США: губернатор Каліфорнії зберігає свою посаду після виборів щодо відкликання

Більшість каліфорнійців проголосували за збереження на посаді губернатора-демократа Гевіна Ньюсома, відкинувши таким чином спробу республіканців змістити його в ході спеціальних виборів з відкликання.

Американські мовники NBC і CNN заявили, що, отримавши понад 60 відсотків голосів, Ньюсом перемагає – близько двох третин бюлетенів проти його звільнення з посади.

Мільйони людей проголосували поштою, що дозволяє швидко підрахувати кількість голосів незабаром після закриття виборчих дільниць.

Найбільш густонаселений американський штат відтак залишається під контролем демократів, і позбавить президента Джо Байдена, який проводив кампанію з підтримки Ньюсома, серйозних політичних труднощів.

Приводом до відкликання Ньюсома стала його політика щодо імміграції, злочинності, податків, боротьби з пандемією, зокрема порушення ним самим карантинних заходів. Кампанія з відсторонення його від посади розпочалася влітку 2020 року. Основним кандидатом на заміну Ньюсома називали республіканця – ведучого ток-шоу Ларрі Елдера.

Ньюсом був обраний в 2018 році за підтримки понад 60 відсотків виборців.