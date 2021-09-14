США: у Каліфорнії відбудеться голосування щодо відкликання губернатора Ньюсома

У вівторок в США відбудеться підтримане республіканцями голосування щодо відкликання з посади губернатора Каліфорнії – демократа Гевіна Ньюсома.
13 вересня президент США Джо Байден підтримав Ньюсома під час його виступу на Лонг-Біч, неподалік від Лос-Анджелеса.
Виборці мають відповісти на запитання, чи підтримують вони відкликання, а потім – хто повинен його замінити? Їм буде надано список інших кандидатів на вибір.
Основним кандидатом на заміну Ньюсома вважається республіканець – ведучий ток-шоу Ларрі Елдер.
Приводом до відкликання Ньюсома стала його політика щодо імміграції, злочинності, податків, боротьби з пандемією, зокрема порушення ним самим карантинних заходів.
Ньюсом був обраний в 2018 році за підтримки понад 60 відсотків виборців.
Кампанія з відсторонення його від посади розпочалася влітку 2020 року.
Ньюсом – четвертий губернатор в історії США і другий губернатор Каліфорнії, якого можуть відкликали.
Голосування щодо відкликання в Каліфорнії в 2003 році призвело до того, що демократа Грея Девіса замінив республіканець Арнольд Шварценеггер.
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