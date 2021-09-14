США: у Каліфорнії відбудеться голосування щодо відкликання губернатора Ньюсома

У вівторок в США відбудеться підтримане республіканцями голосування щодо відкликання з посади губернатора Каліфорнії – демократа Гевіна Ньюсома.

13 вересня президент США Джо Байден підтримав Ньюсома під час його виступу на Лонг-Біч, неподалік від Лос-Анджелеса.

Виборці мають відповісти на запитання, чи підтримують вони відкликання, а потім – хто повинен його замінити? Їм буде надано список інших кандидатів на вибір.

Основним кандидатом на заміну Ньюсома вважається республіканець – ведучий ток-шоу Ларрі Елдер.

Приводом до відкликання Ньюсома стала його політика щодо імміграції, злочинності, податків, боротьби з пандемією, зокрема порушення ним самим карантинних заходів.

Ньюсом був обраний в 2018 році за підтримки понад 60 відсотків виборців.

Кампанія з відсторонення його від посади розпочалася влітку 2020 року.

Ньюсом – четвертий губернатор в історії США і другий губернатор Каліфорнії, якого можуть відкликали.

Голосування щодо відкликання в Каліфорнії в 2003 році призвело до того, що демократа Грея Девіса замінив республіканець Арнольд Шварценеггер.