У Росії витрати на Путіна збільшать на мільярд рублів – проєкт бюджету

У найближчі три роки на утримання російських органів влади буде витрачено 1,5 трильйона бюджетних рублів (це майже 600 мільярдів гривень), з них понад 45 мільярдів (понад 17 мільярдів гривень) піде на обслуговування роботи президента країни Володимира Путіна і його адміністрації.

Ще рік тому в проєкті державного бюджету на потреби президента і його адміністрації закладалося на мільярд рублів менше, а на роботу прем’єр-міністра і апарату уряду – на три мільярди менше.

Зростання витрат у пояснювальній записці до нинішнього законопроєкту пояснюється, зокрема, індексацією зарплат чиновників, подорожчанням авіаперельотів, виготовленням державних нагород, а також тим, що в 2024 році має відбутися інавгурація глави держави.