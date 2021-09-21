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Росія в 2022 році збільшить військові витрати на 400 мільярдів рублів – проєкт держбюджету

Російські військові в Брестській області Білорусі неподалік кордону з Україною, військові навчання «Захід-2021»., 11 вересня 2021 року

Військові витрати Росії в 2022 році складуть понад три з половиною трильйони рублів (це приблизно 1,3 трильйона гривень), що на 400 мільярдів рублів (тобто понад 150 мільярдів гривень) більше, ніж у 2021 році. Як повідомляє російська державна інформагенція ТАСС, це випливає з пояснювальної записки до проєкту бюджету Росії.

У проєкті також зазначено, що в 2024 році сума, виділена на потреби армії та військово-промислового комплексу, буде збільшена ще на 300 мільярдів рублів. Всього оборонні витрати Росії в найближчі три роки становитимуть 10,8 трильйона рублів.

Захід-2021: чим небезпечні для України військові навчання Росії та Білорусі?
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Захід-2021: чим небезпечні для України військові навчання Росії та Білорусі?

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21 вересня уряд Росії схвалив проєкт закону «Про федеральний бюджет на 2022 рік і на плановий період 2023 і 2024 років». Документ буде внесений на розгляд Державної думи до 1 жовтня.

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