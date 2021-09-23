США дозволили Коломойському продати нерухомість у Техасі, щоб виплатити борги

Влада Сполучених Штатів дозволила компанії українського олігарха Ігоря Коломойського продати будівлю в Техасі, яка раніше була заморожена у справі про відмивання коштів, для виплати податкового та інших боргів.

Федеральна окружна суддя США Марсія Кук 22 вересня задовольнила клопотання Міністерству юстиції і дозволила компанії Коломойського продати будівлю в Далласі. У цій будівлі колись була розташована компанія Electronic Data Systems, заснована колишнім кандидатом у президенти США Россом Перо.

Згідно з судовими документами, північнотехаська компанія з нерухомості Centurion American погодилася викупити будівлю за 23,3 мільярда доларів. Очікується, що продаж буде завершений 27 вересня.

Читайте також: Суд у США відхилив клопотання ексвласників «Приватбанку» про припинення розгляду справи – банк

Із цією будівлею станом на 16 вересня було пов’язано понад 425 тисяч доларів боргу податку на нерухомість, пені та виплат на користь місцевої громади.

Після виплати боргів та податків решта прибутку від продажу буде поміщена на депозитний рахунок, яким до кінця судового розгляду керуватиме американський уряд.

«Суд вважає, що проміжний продаж майна необхідний і доречний для збереження вартості майна до завершення провадження у справі про накладення арешту», – йдеться в рішенні Кук.

Негайний продаж зменшить ризики від коливань ринку, а також витрати на утримання майна у належному стані. Нерухомість у Техасі наразі не зайнята і, отже, не може отримувати прибуток для покриття видатків на утримання, сплати податків та членських внесків.

Читайте також: 30 років незалежності від Москви – як Україна бореться за свободу від олігархів

Торік Міністерство юстиції звинуватило Ігоря Коломойського, поміж іншого, в тому, що він придбав будівлю в Далласі, а також ще два об’єкти в штатах Кентуккі та Огайо за кошти, виведені з «Приватбанку» в Україні. Як стверджується, усі три об’єкти підлягають конфіскації на підставі порушень федерального законодавства США про відмивання грошей.

Коломойський відкидає звинувачення і подав заяву на розгляд справи в третейському суді, заявляючи, що США не мали підстав експропріювати його активи.