Пожежа на меткомбінаті Коломойського в Огайо: підозрюють підпал – журналіст

Пожежа, що спалахнула минулого тижня на металургійному заводі українського олігарха Ігоря Коломойського в штаті Огайо у США, як підозрює слідство, могла бути результатом підпалу, повідомляє американський журналіст Майкл Салла, редактор відділу журналістських розслідувань видання Pittsburgh Post-Gazette.

«Ми дійсно вважаємо, що то був свідомий підпал», – наводить він слова представника відділу розслідувань пожеж Браяна Бонерта.

За словами журналіста, джерело, знайоме з розслідуванням, повідомило, що на час початку пожежі в будівлі заводу була вимкнена електрика: пожежні гідранти були вимкнені, освітлення не було – «тож самі уявіть, що там сталося».

Як зазначає Салла, пожежа спалахнула лише через два дні по тому, як управління генерального прокурора штату Огайо порушило велику справу проти цього заводу через грубі порушення вимог щодо захисту довкілля після того, як на його території виявили цілі пагорби токсичних відходів, які потрапляли в сусідню річку.

Журналіст нагадує, що Коломойський перебуває у США під слідством у справі про відмивання грошей, а саме про викрадення мільйонів доларів із українського банку і таємного вкладення їх у металургійні заводи по всіх США. Після нього залишалися порожні зруйновані будівлі, небезпечні умови виробництва і безробітні працівники, пише Майкл Салла – автор розслідування про методи діяльності Коломойського у США, оприлюдненого в квітні.

У березні США внесли Коломойського в свій санкційний список, звинувативши його в «причетності до корупційних дій». Ці санкції передбачають наразі тільки заборону на в’їзд до США самому олігархові і членам його родини.

Федеральне бюро розслідувань США також веде щодо нього розслідування у зв'язку з виведенням коштів з «Приватбанку», колись найбільшого кредитора в Україні, на суму в 5,5 мільярдів доларів; Коломойського і його партнера Геннадія Боголюбова звинувачують у привласненні мільярдів доларів із банку, яким вони тоді володіли, за рахунок шахрайських позик і в використанні частини виручених коштів для придбання активів у США, включаючи нерухомість і металургійні заводи.

США домагаються арешту й конфіскації трьох об’єктів комерційної нерухомості, що належать обом олігархам і, як стверджується, були придбані за рахунок привласнених коштів. Вони це заперечують.