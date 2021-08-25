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Суд у США відхилив клопотання ексвласників «Приватбанку» про припинення розгляду справи – банк

Відтак суд штату Делавер (США) продовжить розгляд справи за цивільним позовом «Приватбанку» проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та інших юридичних та фізичних осіб

Канцлерський суд штату Делавер Сполучених Штатів відхилив клопотання колишніх власників «Приватбанку» про припинення розгляду справи за позовом банку в США. Про це 25 серпня повідомляє пресслужба «Приватбанку». Водночас суд задовольнив клопотання ексвласників частково щодо призупинення провадження до завершення розгляду пов’язаних справ в Україні.

За повідомленням, це рішення суд ухвалив 23 серпня. Ексвласники у клопотанні стверджували, що справа «нібито має розглядатись судами України».

«Канцлерський Суд штату Делавер (США) продовжить розгляд справи № 2019-0377-JRS за цивільним позовом АТ КБ «ПриватБанк» проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та інших юридичних та фізичних осіб щодо, серед іншого, стягнення збитків, спричинених відповідачами банку до його націоналізації у грудні 2016 року», – повідомляє пресслужба.

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Крім того, як повідомляють у банку, суд задовольнив його клопотання і заборонив будь-які дії «поза межами звичайної господарської діяльності» з активами Боголюбова та Коломойського у США у межах наказу про збереження активів.

«За словами Суду, цей наказ є «гарантією надання позивачу належного забезпечення вимог на суму більше 600 мільйонів доларів США, відшкодування яких він вимагає в рамках цього провадження». Одночасно, суд задовольнив клопотання відповідачів та призупинив провадження в окремій частині, допоки пов’язані судові процеси в Україні не будуть вирішені по суті», – додають у банку.

«Приватбанк» привітав рішення суду щодо відхилення клопотання про відмову розгляду. Згідно із заявою банківської установи, наразі суд у США має перейти до вирішення низки проміжних процесуальних питань перед початком судових засідань по суті.

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Уряд України 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію «Приватбанку» і влив у його капітал понад 155 мільярдів гривень.

Ексвласники банку, його акціонери, найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, вважають проведену націоналізацію, внаслідок якої вони повністю втратили свої акції, незаконною, тоді як «Приватбанк» і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків. Судова боротьба між банком і його колишніми власниками триває в Україні та за кордоном.

Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Коломойський назвав «маячнею» опубліковані Національним банком України дані.

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