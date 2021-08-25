Суд у США відхилив клопотання ексвласників «Приватбанку» про припинення розгляду справи – банк

Канцлерський суд штату Делавер Сполучених Штатів відхилив клопотання колишніх власників «Приватбанку» про припинення розгляду справи за позовом банку в США. Про це 25 серпня повідомляє пресслужба «Приватбанку». Водночас суд задовольнив клопотання ексвласників частково щодо призупинення провадження до завершення розгляду пов’язаних справ в Україні.

За повідомленням, це рішення суд ухвалив 23 серпня. Ексвласники у клопотанні стверджували, що справа «нібито має розглядатись судами України».

«Канцлерський Суд штату Делавер (США) продовжить розгляд справи № 2019-0377-JRS за цивільним позовом АТ КБ «ПриватБанк» проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та інших юридичних та фізичних осіб щодо, серед іншого, стягнення збитків, спричинених відповідачами банку до його націоналізації у грудні 2016 року», – повідомляє пресслужба.

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Крім того, як повідомляють у банку, суд задовольнив його клопотання і заборонив будь-які дії «поза межами звичайної господарської діяльності» з активами Боголюбова та Коломойського у США у межах наказу про збереження активів.

«За словами Суду, цей наказ є «гарантією надання позивачу належного забезпечення вимог на суму більше 600 мільйонів доларів США, відшкодування яких він вимагає в рамках цього провадження». Одночасно, суд задовольнив клопотання відповідачів та призупинив провадження в окремій частині, допоки пов’язані судові процеси в Україні не будуть вирішені по суті», – додають у банку.

«Приватбанк» привітав рішення суду щодо відхилення клопотання про відмову розгляду. Згідно із заявою банківської установи, наразі суд у США має перейти до вирішення низки проміжних процесуальних питань перед початком судових засідань по суті.

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Уряд України 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію «Приватбанку» і влив у його капітал понад 155 мільярдів гривень.

Ексвласники банку, його акціонери, найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, вважають проведену націоналізацію, внаслідок якої вони повністю втратили свої акції, незаконною, тоді як «Приватбанк» і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків. Судова боротьба між банком і його колишніми власниками триває в Україні та за кордоном.

Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Коломойський назвав «маячнею» опубліковані Національним банком України дані.