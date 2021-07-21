«Приватбанк» застерігає від нового шахрайства від його імені

Найбільший український комерційний банк «Приватбанк», який нині перебуває в державній власності, застерігає від нового шахрайства, яке здійснюється від його імені і з незаконним використанням його логотипів.

«Служба безпеки попередила українців про нову схему шахрайства, яка використовує зареєстрований невідомими особами у США сайт (https://p-invest.site) і незаконно використовує логотип і айдентику банку. За даними фахівців із кібербезпеки «Приватбанку», цей сайт є на 100% шахрайським і використовує посилання на неіснуючі інвестиційні проекти і компанії без їхньої згоди, а також незаконно використовує айдентику банку й інших юридичних осіб. «Приватбанк» попереджає клієнтів і всіх українців про небезпеку контактування з шахраями й участі в таких проєктах, і звернувся до відповідних правоохоронних органів із заявою задля припинення діяльності шахраїв», – повідомив у фейсбуці прессекретар банку Олег Серга.

У фейсбуці «Приватбанку» теж попереджають:

⛔ зловмисники обіцяють високий дохід за схемою, що нагадує фінансову піраміду;

⛔ сайт має односторонній канал зв’язку: після заповнення форми оператор телефонує, аби «дотиснути» людину;

⛔ сайт незаконно використовує логотип та айдентику банку.

При цьому банк наголошує:

❗ Аби не стати жертвою шахраїв, пам’ятайте: ми ніколи не проводимо призові опитування, розіграші та реєстрації на сторонніх сайтах із виплатою грошових винагород.

У повідомленні перелічено адреси всіх реальних сайтів і сторінок «Приватбанку» в соцмережах:

💚 Офіційний сайт банку: https://privatbank.ua

💚 Акції банку: https://promos.privatbank.ua

☑️ Facebok: https://www.facebook.com/privatbank

☑️ Instagram: https://www.instagram.com/privatbank_original

☑️ Twitter: https://twitter.com/privatbankua

☑️ TikTok: https://www.tiktok.com/@privatbank.ua

Згаданий у повідомленні шахрайський сайт p-invest.site ведеться тільки російською мовою, стверджуючи, що «Приват» відкривається для приватних інвесторів».

Дещо далі на цьому сайті є рекламний текст на користь нібито «приватних інвестицій», написаний від імені колишнього, до націоналізації банку, його співвласника, олігарха Ігоря Коломойського – який разом із пов’язаними з ним особами нині намагається повернути собі якщо не контроль над банком, то принаймні значну частину його активів, і перебуває під санкціями США.

Сайт пропонує «почати заробляти з «Приватом» уже сьогодні», для чого, як стверджується на цьому шахрайському сайті, треба заповнити форму для реєстрації, дочекатися дзвінка нібито «офіційного представника «Привату» і «підтвердити реєстрацію», після чого буцімто «обрати розмір інвестиції і отримати перший прибуток уже через 30 днів».

Належність сторінки приписується якомусь ПАТ «Приват-Інвест» за адресою: вул. Грушевського, 1д, Київ, 01001. Це реальна юридична адреса справжнього «Приватбанку»; в українських реєстрах знаходиться кілька компаній, які не мають ніякого стосунку до «Приватбанку» і в назвах яких є слова «приват» і «інвест», але чи якась із них пов’язана з цим сайтом, невідомо.

Сайт був зареєстрований ледь більше ніж місяць тому, 16 червня 2021 року, через компанію-реєстратора в штаті Аризона у США, яка не показує справжнього власника сайту. IP-адреса, з якої працює сайт, зареєстрована в Стокгольмі, і на ній же діє ще кілька сумнівних «інвестиційних» сайтів.

Крім того, хоча про це не згадує сам «Приватбанк», цілком аналогічна – дослівно – шахрайська сторінка, тільки вже українською мовою, – існує за адресою https://privat-i.org. Вона була зареєстрована 22 червня через іншу аналогічну компанію-реєстратора, що приховує справжнього власника, зі штату Північна Кароліна у США, і працює з тієї самої стокгольмської IP-адреси, що й російськомовна.

Обидві сторінки попереджають, що «не надають свої послуги жителям Росії».

Можливо, це не єдині шахрайські сайти, створені від імені «Приватбанку».