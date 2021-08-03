Поліція Татарстану відкрила кримінальну справу проти Коломойського

Міністерство внутрішніх справ російського регіону Татарстан відкрило кримінальну справу проти українського бізнесмена Ігоря Коломойського. Поліція підозрює його в створенні злочинного співтовариства, повідомляють російські новинні агентства.

Справу відкрили за статтею «Організація злочинного співтовариства», вона передбачає до 20 років позбавлення волі.

Слідство заявляє, що в грудні 2006 року Коломойський разом з іншими великими українськими підприємцями, Геннадієм Боголюбовим, Олександром Ярославським і Павлом Овчаренком, створили злочинне співтовариство і викрали нафту в компанії «Татнафта» на чотири мільярди доларів.

«Татнафта» брала участь в створенні компанії «Укртатнафта». У 2007 році контроль над українською структурою перейшов до Коломойського. Слідство вважає, «Укртатнафта» отримала велику партію нафти, а потім бізнесмен і його спільники відсторонили від роботи менеджерів і акціонерів із Татарстану.

Коломойський і інші згадані особи звинувачення наразі не коментували.

У 2007 році влада Татарстану заявила про силове захоплення «Укртатнафти».

У 2009 році за рішенням українських судів російська частка в підприємстві скоротилася до нуля.

У 2019-му Верховний суд Росії зобов’язав Україну виплатити близько 144 мільйонів доларів на користь «Татнафти».

Цього року Ігор Коломойський опинився на четвертому місці в українському списку Forbes зі статками у 1,8 мільярда доларів.

США запровадили санкції проти Коломойського за «корупційні дії».